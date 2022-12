La congresista de Fuerza Popular, Rosa Bartra, fue elegida nuevamente como presidenta de la Comisión de Constitución del Congreso. | Fuente: Congreso | Fotógrafo: Congreso de la Rep򢬩ca / C鳡r Cox Beuzeville

Mucho de lo que se haga o deje de hacerse para resolver la crisis política depende de lo que decida la Comisión de Constitución, que ayer se instaló bajo presidencia reiterada de Rosa Bartra. La congresista fujimorista afirmó que la Comisión no ha incumplido nunca con sus plazos y que tampoco ahora incurrirá en demoras antes de pronunciarse sobre la propuesta presidencial de acortamiento de los mandatos políticos. Aunque no se discutió la propuesta de Gino Costa de declarar la Comisión en sesión permanente podemos esperar que bajo el liderazgo de Bartra la Comisión impulse una propuesta que apacigüe los términos del debate y evite que la energía política siga siendo usada para la división. Una señal de buena voluntad sería que decida postergar la semana de Representación y así no añadir al largo fin de semana feriado (jueves y viernes) una semana sin sesiones.

Miguel Torres, del ala moderada del fujimorismo y excluido de la Comisión de Constitución, dijo confiar en que su bancada le dará explicaciones sobre las razones de su marginación. Torres sugirió que el adelanto de las elecciones no se lleve a cabo a través de un referendo, sino de dos legislaturas extraordinarias, lo que permitiría reducir el plazo y evitar el riesgo de “nuevos resultados desastrosos en un referendo”. Cada vez hay menos juristas que consideran inconstitucional la propuesta del presidente, pero hay más que temen que la simple demora la vuelva inviable. Inclusive un analista como Fernando Rospigliosi, conocido por su escaso aprecio a Martín Vizcarra, sostiene que su propuesta ofrece hoy la salida menos mala a una situación de crisis que traba las instituciones y perjudica la economía.

Textos escolares

Otro de los temas de la agenda pública que se ha vuelto un escenario de enfrentamiento político es la Educación. Un día después del “Pronunciamiento” del presidente del Congreso, su bancada ha presentado un proyecto de ley para aumentar el poder de los padres de familia y garantizar que todas las creencias religiosas sean integradas en los currículos y la educación pública. Sin embargo, el fanatismo religioso y sus versiones violentas han mostrado claramente que un Estado laico no puede inclinarse ante creencias contrarias a los principios republicanos. Lo vemos en países pluri-religiosos como Nigeria, en los que en nombre de una concepción de la mujer se les quiere privar del derecho a la educación. O en Estados Unidos, donde el gobierno federal ha tenido que lidiar contra los que se niegan aceptar la teoría de Darwin y exigen que se enseñe en Física que el universo fue creado en siete días. ¿Qué hacer ante creencias religiosas que llevan a rechazar las vacunas, la trasfusión de sangre o la igualdad entre hombres y mujeres?

La nueva presidenta de la Comisión de Educación, Tamar Arimborgo, se ha comprometido a dar muestras de apertura y tolerancia. Sería deseable también que Pedro Olaechea reconozca los errores de su bancada y sin pedirle que presente excusas, actúe para hacer respetar el carácter laico de nuestro Estado y el papel que nuestra constitución atribuye al ministerio de Educación.

Que caigan los que tienen que caer

En su explicación sobre las razones del adelanto de las elecciones, el presidente Vizcarra destacó la exigencia de la lucha contra la corrupción y las nefastas consecuencias de la impunidad. Una de las formas más graves de la corrupción es la infiltración del narcotráfico en el Estado. Sabemos muy bien lo que eso nos cuesta por la convergencia entre remanentes de Sendero Luminoso y bandas de traficantes de drogas en el VRAEM. Y sabemos que las investigaciones sobre los Cuellos Blancos del Puerto comenzaron con el seguimiento a criminales que han tenido complicidad judicial para convertir al Callao en una plataforma segura de exportaciones de droga. El operativo policial que ha permitido la incautación de cientos de kilos de cocaína en Ayacucho y varios distritos de Lima es una buena señal. Ahora es el turno de la Justicia para acabar con la impunidad y actuar de manera tal que caigan todos los que tienen que caer.

Las cosas como son

