El habeas corpus que buscaba la libertad de Keiko Fujimori ha sido declarado fundado esta tarde por el Tribunal Constitucional (TC), anulando así la prisión preventiva de 18 meses que pesaba en contra de la excongresista. Con 4 votos a favor y 3 en contra se concluyó que la lideresa de Fuerza Popular podrá abandonar el penal Anexo de Mujeres de Chorrillos.

Sobre esta situación fue consultada la excongresista fujimorista Luisa María Cuculiza, quien celebró la decisión del organismo y conversó con el esposo de la excandidata a la Presidencia, Mark Vito, quien hasta hoy se encontraba en las afueras del penal realizando una huelga de hambre en protesta por la prisión preventiva de su esposa.

En declaraciones a RPP Noticias, Luisa María Cuculiza aseguró que se trata de un día muy especial y que la lideresa del fujimorismo es “una chica joven” que todavía tiene un futuro prometedor en la política.

“Quien está de la mano de dios nunca le va a pasar nada. Se han demorado en hacer justicia con Keiko, pero ya llegó el momento. Hay que cuidar más a Keiko y no confiar en gente en la que uno no tiene que confiar para que las cosas salgan bien y alguna vez verla triunfar. No debería retirarse de la política. Que siga adelante. Ella tiene futuro en la política”, comentó.

Asimismo, celebró que el Tribunal Constitucional haya tomado una decisión sobre el caso de Fujimori este lunes 25 de noviembre, en el que se celebra el día de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer.

“Va a tener experiencia y va a saber en quién confiar. Desde afuera es más fácil defenderse que desde adentro. Espero que todas esas cosas que se han dicho de ella se esclarezcan y que pueda vivir en paz. Es una buena mujer y es correcta, es una mujer honesta. Tiene sus fallas, sus cosas, toma decisiones que son incomprensibles pero es una mujer honesta y eso tiene mucho valor”, apuntó.

