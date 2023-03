Katherine Ampuero reconoce conversación con ministra de Justicia y pide que se investigue denuncia de procurador

Ampuero dijo que no hubo ningún pedido concreto por parte de la ministra Muñoz. | Fuente: Andina

La exprocuradora ad hoc del caso Lava Jato, Katherine Ampuero, confirmó este viernes que sí conversó con la ministra de Justicia, Delia Muñoz, quien según el procurador general del Estado, Daniel Soria, le solicitó que renuncie al cargo a fin de que dicha abogada lo remplace.

En declaraciones a RPP Noticias, Ampuero sostuvo que durante su conversación con Muñoz no hubo ningún pedido en concreto respecto de asumir la Procuraduría General del Estado, así como ningún condicionamiento por parte de la nueva titular del Minjusdh.

En esa línea, consideró grave la acusación que realizó Soria, respecto de que la ministra le habría indicado que se buscaba variar la estrategia del Ejecutivo en cuanto a la demanda competencial por la vacancia presidencial ante el Tribunal Constitucional.

“Hubo una conversación con la ministra, no hubo ningún pedido en concreto, menos aún un condicionamiento o pedido de desistimiento de contienda de competencia, por lo cual me parece muy grave y nefasto lo que ha señalado el procurador general Daniel Soria con esta gravísima imputación a la señora ministra, lo cual considero que deberá investigarse”, dijo.

Sobre eventual llegada al cargo

Ampuero también indicó que para ella asumir la Procuraduría General del Estado no es una opción, si es que no está garantizada la total autonomía e independencia dentro de dicha entidad y que mientras no se de esa condición no asumiría el cargo.

“Quiero que se sepa y muy claramente que Katherine Ampuero jamás va a asumir un cargo, mientras no se le garantice la autonomía e independencia de las procuradurías, mientras ese escenario no esté debidamente garantizado, para mí esto no es una opción”, dijo.

El procurador General del Estado, Daniel Soria, reveló a RPP Noticias que la ministra de Justicia, Delia Muñoz, le pidió que renunciara para replantear la estrategia del Estado sobre la demanda competencial por la vacancia ante el Tribunal Constitucional. En su reemplazo, Soria dijo que la ministra tenía pensado colocar a Katherine Ampuero.

Al respecto, la titular del sector Justicia dijo también en RPP Noticias, que la conversación entre ambos se dio en un contexto privado y que no entraría en “dimes y diretes” sobre la versión que dio el procurador. Agregó que lo usual cuando hay un cambio de ministros es que los funcionarios de confianza pongan sus cargos a disposición y que en el caso de las declaraciones de Soria se analizarán según las normas del Ministerio de Justicia.

Your browser doesn’t support HTML5 audio "Me parece muy grave y nefasto lo que ha señalado el procurador general Daniel Soria", dijo. | Fuente: RPP Noticias

Te sugerimos leer