La trabajadora de Palacio pidió que no la usen como una herramienta política durante su interrogatorio en la comisión. | Fuente: Congreso

La asistenta administrativa de Palacio de Gobierno, Karem Roca, negó ante la Comisión de Fiscalización haberse reunido previamente con algún miembro de este grupo de trabajo con el fin de planear un complot contra el mandatario.

"Quiero que se esclarezca todo y que quede constancia que no soy parte de ningún complot ni estoy complotando contra nadie", dijo.

Por otro lado, la trabajadora pidió a los congresistas que no la usen a ella como una herramienta política para motivar la vacancia presiencial contra Martín Vizcarra.

"No pretendo ser la víctima. Solo quiero que se esclarezca todo con la verdad y que tampoco me usen con fines políticos para todo este tema", expresó.

En otro momento, Roca aseguró que no fue ella quien grabó los audios difundidos en el Congreso y que involucran al presidente de la República, Martín Vizcarra, con el caso ‘Richard Swing’.

“Lo digo categóricamente yo no grabé esos audios y buscaría que pase a una pericia y no he manipulado. A mí me han llegado también anónimamente y soy la más sorprendida en todo esto”, manifestó.

Al ser consultada por el contenido de la reunión, Roca Luque expresó su negativa a explayarse y consideró que toda la situación actual le parecía un circo. Agregó que no tiene ningún interés político y que no ha recibido ningún tipo de instrucción del Gobierno para presentarse ante ese grupo de trabajo.

