Julio Guzmán, economista y excandidato presidencial. | Fuente: Andina

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, brindó explicaciones sobre un confuso incendio, en el que estuvo involucrado, ocurrido en mayo del 2018 en un departamento, ubicado en la cuadra 6 de la calle Ocharán, en el distrito limeño de Miraflores.

En una entrevista con el programa Cuarto Poder, el economista y excandidato presidencial señaló que "no hubo ninguna negligencia" y que la emergencia "fue un hecho fortuito". Además, negó que haya huido del inmueble.

Panorama mostró unas imágenes en las que se observa que Julio Guzmán salió prácticamente corriendo del departamento donde él estaba con una mujer, quien, según el dominical, resultaría siendo la fundadora de la agrupación con sede en Cusco.

Ante ello, el exviceministro de MYPE e Industria manifestó que no hubo un acto de infidelidad y que las explicaciones de este caso ya las dio a su esposa.

El líder del Partido Morado explicó también que salió del edificio a buscar ayuda de su personal de seguridad.

"Salgo de ahí, busco y mi seguridad no está. Y después de minutos, recibo una llamada de la señorita donde me dice: 'Julio, todo está controlado, ya llamamos a los bomberos, no es necesario que vengas, pero sí es necesario que podamos resolver este tema legal, porque hay una serie de cosas que ver con la indemnización y la propietaria", contó Julio Guzmán.

Incendio en Miraflores

El dominical Panorama publicó videos captados por cámaras seguridad el día del incendio, el lunes 28 de mayo de 2018. Guzmán aparece ingresando al edificio a la 1:34 de la tarde, una hora después a las 2:30 de la tarde se ve al excandidato salir apresurado. Poco después fue captado por las cámaras de la calle Ocharán corriendo.

El incendio fue apagado en poco menos de una hora por los Bomberos y la Policía llegó al lugar para iniciar las pesquisas del caso. Allí encontraron a Liliana Acurio Medina, quien es una abogada cusqueña, miembro actual y fundadora del comité del Partido Morado en Cusco.

De acuerdo con el parte policial, inicialmente la dirigente de esa agrupación no quiso identificarse. En ese documento también señalan que el incendio habría sido provocado por el sobrecalentamiento de un televisor debido a unas velas que habían sido encendidas y que se encontraron en diversos ambientes del departamento. Imágenes del lugar tras el incendio que fueron difundidas por el dominical muestran arreglos en forma de corazón, rosas y varias velas rojas dentro del departamento.

