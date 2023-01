Julio Guzmán presentó a Susel Paredes como militante del Partido Morado: No es "un fichaje de último minuto"

Julio Guzmán apareció en un video junto a Susel Paredes recorriendo el emporio comercial de Gamarra. | Fuente: @julioguzmanperu

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, presentó este jueves como nueva militante de su agrupación a Susel Paredes de Fuerza Ciudadana, organización con la que suscribieron un acuerdo político de cara a las Elecciones Generales de 2021.

A través de un video compartido en su cuenta de Twitter, Guzmán descartó que la militancia de Susel Paredes se trate de un fichaje de último minuto con fines electorales, pues hace ya varios meses tienen conversaciones con Fuerza Ciudadana, agrupación con la que dijo tener coincidencias ideológicas.

“Estoy complacido de que hemos llegado a este acuerdo (con Fuerza Ciudadana) y será una plataforma electoral liderada por el Partido Morado, por eso le doy la bienvenida a Susel Paredes, quien se ha hecho militante del Partido Morado”, sostuvo.

Al respecto, Susel Paredes indicó que dicha alianza está basada en “coincidencias programáticas para sumar a la plataforma de centro democrática”. Agregó también que se siente representada por Guzmán.

“Fuerza Ciudadana no puede inscribirse, pero no hay mejor Fuerza Política seria que el Partido Morado con quien uniremos fuerzas. He trabajado con muchos líderes, incluso aquí en La Victoria, pero de lejos está Julio Guzmán con quien me siento representada y estoy lista a trabajar”, dijo.

La organización política Fuerza Ciudadana fue fundada en agosto de 2019, como resultado de la fusión del Partido Descentralista Fuerza Social y el movimiento ciudadanos por el Cambio. Además de Paredes entre sus integrantes están Gustavo Guerra García, Salomón Lerner, entre otros.

