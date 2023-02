Julio Guzmán, del Partido Morado, y Manuel Merino, de Acción Popular. | Fuente: Andina/Andina

El líder del Partido Morado, Julio Guzmán, lamentó que Martín Vizcarra aceptara la decisión del Congreso que lo destituyó de la Presidencia de la República.

"El presidente tiró la toalla y yo no me voy a correr para defender a la democracia, y eso es lamentable. El señor [Manuel] Merino no puede ser presidente de nuestro país, es un Gobierno ilegitimo, de transición, que va crear las condiciones para que las próximas elecciones presidenciales no sean transparentes", señaló durante una entrevista con Canal N.

"No es posible, es absolutamente irresponsable que, faltando ochos meses para que termine [su mandato], decidan vacar al presidente, cuando los peruanos no tienen trabajo y los peruanos se están muriendo, más de 70 000. A estos señores no les interesa nada, solo quieren repartirse el poder", dijo el precandidato presidencial desde la Plaza San Martín, en el centro histórico de Lima.

El pleno del Congreso aprobó esta noche la segunda moción de vacancia contra el presidente Vizcarra por causal de incapacidad moral permanente.

Por 105 votos a favor, 19 en contra y 4 abstenciones, la representación nacional decidió respaldar la moción impulsada por la bancada de Unión por el Perú (UPP) y otros legisladores.

