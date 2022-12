Juan Sheput asegura que no le ofrecieron la presidencia del Congreso. | Fuente: Andina

Este lunes 18, desde las 9:30, el candidato al Congreso y exmiembro de Peruanos Por el Kambio Juan Sheput deberá presentarse en el despacho del fiscal José Domingo Pérez. Esto luego de que asegurara, en declaraciones a Radio Nacional, que le ofrecieron la presidencia del Parlamento con la condición de favorecer al entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry en el informe que preparó para la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales.

“A mi me ofrecieron la presidencia del Congreso y fue público, y me la ofrecieron en más de una oportunidad, y había un condicionamiento, el tema Chávarry (…) Ahí está en qué sentido fue mi informe (…) Entonces primero fueron mis principios y en segundo lugar quedó la ambición política”, dijo el exlegislador.

Sin embargo, en declaraciones a “La Rotativa del fin de Semana”, de RPP Noticias, Sheput afirmó que el fiscal José Domingo Pérez lo ha citado por “curiosidad”, ya que en la entrevista que otorgó a Radio Nacional no pudo explorar “el fondo del asunto”. Asimismo, cuestionó que la entrevista en la que hizo estas declaraciones sean "insumos" para investigaciones.

“Yo estoy dispuesto a colaborar con el fiscal, a aclarar una situación. A un político le corresponde ir ante los llamados de los fiscales y decirles que no ha habido ningún tipo de exigencia oficial ni extraoficial por parte de gente de Fuerza Popular. (… ) No he mencionado a Fuerza Popular, ni he mencionado detalles. Condicionamientos puede ser a favor o en contra. Diversas bancadas me decían que les gustaría que yo sea [el presidente del Congreso]”, declaró.

Sin embargo, al ser consultado en RPP Noticias sobre a qué se refería con el supuesto condicionamiento en el caso Chávarry, el candidato al Parlamento afirmó que, en el mes de mayo de este año, planteó lo mismo que hoy es planteado por la fiscal Bersabeth Revilla sobre la suspensión del exfiscal de la Nación por haber separado a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del equipo especial Lava Jato.

“A mí jamás ha habido una sola persona de ningún partido que me haya dicho ‘quiero que tu informe sea así a cambio de esto’. (…) Las entrevistas no son motivo ni insumo para investigaciones de juicio, porque pueden ser aisladas, descontextualizadas. No hubo absolutamente nada. Los que especulaban eran aquellos que decían que iba a tener una performance distinta a la que tuve", puntualizó.

