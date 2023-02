José Luna Gálvez deja la presidencia de Podemos Perú. | Fuente: Congreso

El político y empresario José Luna Gálvez señaló este jueves que ha tomado la decisión de apartarse de la presidencia del partido Podemos Perú “solicitando una licencia hasta que la verdad esclarezca” su situación legal y “prevalezca la justicia”.

En ese sentido, aseguró que no permitirá que “los ataques” en su contra, “motivados en su mayoría por intereses políticos, dañen un partido conformado por personas muy valiosas y de primer nivel”.

El también excongresista anunció que no participará en las próximas elecciones parlamentarias, programadas para el 26 de enero de 2020.

“No buscaré la inmunidad de una representación parlamentaria. Mi defensa es y será la verdad”, sostuvo en un comunicado.

Investigación en Fiscalía

José Luna Gálvez, quien se desempeñó como secretario del partido Solidaridad Nacional, es investigado por la Fiscalía por presuntamente -según declaraciones de un colaborador eficaz- haber ayudado a justificar mediante su Universidad Telesup los aportes de las constructoras OAS y Odebrecht para la campaña municipal de Luis Castañeda Lossio de 2014.

Al respecto, el excongresista calificó como "una infamia" que el Ministerio Público involucre a esta casa de estudios en la investigación.

"En el Comité Ejecutivo nunca supimos nada de un aporte de OAS u Odebrecht. Nosotros nunca supimos que estos señores estuvieran tratando con OAS u Odebrecht, sino hubiéramos renunciado y la campaña se caía porque nosotros nos enfrentamos a los brasileros en la revocatoria y cómo es posible que luego van a negociar. Es una traición", dijo a RPP Noticias.

"El Comité Ejecutivo no sabe nada, yo no sé nada y nos sorprende esta noticia, pero entiendo que están desesperados y buscan cómo salir y decir que eso (el dinero) se gastó en la campaña. Yo no voy a prestarme para tapar eso. Nosotros, el Comité Ejecutivo, el partido, no recibimos absolutamente nada, todo lo aporté yo", agregó el principal financista de dicha campaña.

