El alcalde de Lima dijo que no le preocupan las cifras de su popularidad. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció este lunes sobre la caída de su aprobación en las últimas semanas tras cinco meses en el cargo.

En declaraciones a ¿Quién tiene la razón? de RPP, el burgomaestre aseguró que no está preocupado por el tema de la popularidad y que no trabaja “mirando el retrovisor”. Agregó que, si le preocuparan esas cifras, no hubiera postulado en primer lugar.

“El tema de las encuestas o la popularidad es algo por lo cual no me preocupo. Lo he dicho varias veces, si me hubiese medido por las encuestas, no hubiese postulado porque dos o tres semanas antes de ganar las elecciones estaba muy bajo”, comentó.

Trabajo en la Municipalidad

Muñoz aseguró que tiene la convicción para conducir la Municipalidad. Agregó también que está enfocado en actuar con responsabilidad para la ciudadanía y en gobernar sin excluir a ningún limeño.

“Tengo que actuar con responsabilidad y tengo siempre que tener muy claro que los ciudadanos me han elegido para gobernar y quiero gobernar para todos sin exclusión a algún limeño. Eso es lo que estamos haciendo y es lo que vamos a seguir haciendo”, sostuvo.

Sobre peajes

Sobre la situación de los peajes, el alcalde hizo un llamado a las empresas involucradas a replantear los contratos con los entes encargados a fin de lograr un consenso que beneficie a la ciudadanía.

“Estoy también instando a las empresas que están involucradas a sentarnos con la Contraloría y con el MEF para poder reequilibrar una situación que a todas luces tiene un desequilibrio”, dijo.

Te sugerimos leer