El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, reveló que renunció el último sábado al partido Acción Popular tras la crisis política que vive el país.

Según explicó, su renuncia responde al caos generado durante el Gobierno de Manuel Merino y su poca capacidad de reacción ante las protestas en su contra, además de los decesos de los jóvenes Inti Sotelo y Jack Pintado por la represión policial

“Veo que las cosas que no están bien y por eso es que el día de ayer yo he decidido alejarme de Acción Popular, por el accionar del señor Merino y la poca capacidad para reaccionar”, dijo al dominical Día D.

Muñoz Wells manifestó que su renuncia también se da por la falta de conducción dentro de Acción Popular, además del desempeño de su bancada parlamentaria. Agregó que se queda con los ideales del Fernando Belaunde Terry.

"No renunció a los ideales del arquitecto Fernando Belaunde durante todo el tiempo que él pudo pregonar y toda la doctrina que generó, pero sí renuncio al partido porque no ha habido conducción ni principios, lamentablemente eso me lleva a tomar una decisión de esta naturaleza", sostuvo.

El burgomaestre también criticó la actitud que tienen los partidos políticos alejada da la realidad de la gente y solo piensan en sus intereses. Según dijo, están ensimismados en sus burbujas.

"Hay una desconexión con lo que pasa en la calle, no se escucha lo que la gente está pidiendo lo que están sintiendo. Los partidos en general están ensimismados en su burbuja mirándose al ombligo y no escuchando no gobernando de acuerdo con eso", indicó.

