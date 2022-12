| Fuente:

El alcalde de Lima Metropolitana, Jorge Muñoz Wells, emitió este miércoles duras críticas a la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) y la calificó de "ente obstaculizador".

"La ATU se ha convertido en un ente obstaculizador de proyectos referidos a la Municipalidad de Lima. Hemos tenido muchos obstáculos para lograr la ampliación de los 10 kilómetros que van a llevar (al Metropolitano) a Carabayllo. Hemos tenido obstáculos para el proyecto que estamos trabajando de los teleféricos. No quieren recibir los corredores que ya los tenemos listos y firmados...", lamentó el burgomaestre en RPP Noticias.

Así se refirió a la ampliación de la ruta troncal del Metropolitano desde Naranjal hasta la avenida Chimpu Ocllo en el distrito de Carabayllo, al proyecto para una red de teleféricos en Lima y a la transferencia del Metropolitano y los Corredores Complementarios a la ATU.

La ATU ha tildado de "totalmente falsa" su supuesta negativa para asumir estos servicios y ha señalado que el proceso de fusión por absorción de ProTransporte se debe realizar de manera integral "y no puede darse ni por etapas ni por partes".

Muñoz Wells también dijo a RPP Noticias que directivos de la ATU han renunciado tras los cuestionamientos al manejo de 50 millones de soles que se destinó para la desinfección de vehículos y que es objeto de investigación de la Contraloría.

"Según lo que me han dicho los directores, no ha habido claridad ni rendicion de cuentas (de parte de ATU)... Hay una intervención de la Contraloría ahí porque el tipo de elementos que se han utilizado (para la limpieza) no eran de buena calidad", explicó el burgomaestre.

El alcalde afirmó que los buses del Metropolitano y los Corredores Complementarios, manejados por la comuna, "no van de dejar de funcionar". "Los buses que maneja ATU tiene que garantizarlos la señora (Ana) Jara -presidenta de la ATU-, pero lo que no podemos convalidar son situaciones que tienen cuestionamientos", agregó.

Hace unos días, la Contraloría General de la República reveló que el servicio de limpieza contratado por ATU durante el estado de emergencia no ha cumplido con las obligaciones contractuales. En un reporte elaborado tras la inspección de unidades, el órgano de control señala que se utilizan insumos sin rotulado y se realiza un tratamiento inadecuado de desechos biocontaminados.

Te sugerimos leer