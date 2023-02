Your browser doesn’t support HTML5 audio Hernando de Soto estudió en el Colegio Internacional de Ginebra. | Fuente: Foto: Andina/Andina

El economista peruano Hernando de Soto afirmó este miércoles que sigue "apreciando mucho" a Mario Vargas Llosa. El coautor de El otro sendero. La respuesta económica al terrorismo (1986) y el premio Nobel de Literatura se enemistaron en 1993, luego de que el primero llamara al destacado escritor "h... de p..." en un programa de televisión.

"Me dio mucha pena perder la amistad, porque lo considero muy valioso y respeto su obra, de la misma manera que no respeto sus tendencias políticas, pero eso es otro asunto", dijo en una entrevista con el programa Conexión de RPP, agregando que el escritor "es un gran ser humano, peruano y arequipeño".

El presidente del Instituto Libertad y Democracia (ILD) contó que el duro calificativo que lanzó contra Vargas Llosa se debió a que este solicitó la suspensión de toda ayuda económica al Perú tras el golpe de Estado perpetrado por Alberto Fujimori el 5 de abril de 1992.

"Había comenzado a organizar el grupo de apoyo para sacar del país de su aislamiento financiero. Había hiperinflación, terrorismo. La idea era crear una imagen del país y documentos que permitían tener confianza y que la gente invierta. En ese momento, Mario había pedido que se le corte toda la ayuda de financiamiento al Perú. Entonces, eso me pareció inadecuado", señaló.

Hernando de Soto, exasesor de Fujimori, agregó que no tiene "ningún interés" en postular a la Presidencia de la República. "Pero sí me interesaría apoyar a aquellos que tienen mayor posibilidad de hacer reforma, dicho de paso muchas veces me he equivocado", agregó.

El economista arequipeño relanzará su libro El misterio del capital: ¿Por qué el capitalismo triunfa en occidente y fracasa en el resto del mundo?, publicado en 2000, en la Feria Internacional del Libro de Lima (FIL Lima 2019), que se realizará en el Parque Los Próceres de Jesús María. La presentación será el próximo 29 de julio a las 8: 00 p.m. en el auditorio César Vallejo.

Te sugerimos leer