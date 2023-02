El director de IDL Reporteros, Gustavo Gorriti. | Fuente: Andina

Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, dijo este miércoles que los candidatos presidenciales de Fuerza Popular y Perú Libre, Keiko Fujimori y Pedro Castillo, son un peligro para la democracia.

"Ambos son unos tóxicos en estos momentos. No es el momento para tomar una decisión, sino de presionar desde la sociedad civil por un cambio para poder tener las garantías plenas de que la democracia, aunque no tenga los dirigentes ideales, se va a conservar y que no va a perecer", manifestó en una entrevista con el programa Nada está dicho de RPP.

Gustavo Gorriti mostró su desacuerdo con la pronta decisión adoptada por el escritor Mario Vargas Llosa, quien ha pedido recientemente votar por Keiko Fujimori al considerar que "es el mal menor".

"Recordemos que antes de las elecciones de 2016 también hubo la etapa Harvard de Keiko Fujimori, en la que hablaba de la mochila pesada y de todas las cosas que iba a cambiar; pero, una vez que fue derrotada en la segunda vuelta, Harvard quedó atrás y entonces se inició ese desastroso periodo en el cual ella se convirtió básicamente en la fuerza que socavó ese gobierno (en referencia al de Pedro Pablo Kuczynski)", indicó.

VOTAR CON RESPONSABILIDAD

Con respecto a Pedro Castillo, refirió: "El principal peligro que trae la candidatura de Castillo es buscar instaurar el tipo de gobierno que se llama de izquierda, pero en realidad es un despotismo como el de Venezuela, con Maduro, y Nicaragua, con Ortega (...). O se opta por el lado opresor despótico al estilo Maduro o por el socialismo democrático, libre, que está dispuesto a la transición y la alternancia en los gobiernos y que respeta todos los derechos de las minorías".

"Esperemos, unifiquemos esfuerzo, tengamos claridad en lo que vamos a hacer, que se movilice la sociedad civil, que exija lo suyo a estos candidatos subestándar, y entonces, sobre esa base, se acuerde la determinación del voto. Hacerlo antes es totalmente contraproducente", agregó Gustavo Gorriti.

