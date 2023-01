Forsyth lidera los sondeos de cara a la presentación de candidaturas presidenciales para 2021. | Fuente: Andina

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció este miércoles sobre la invitación que le extendió el líder del Partido Morado, Julio Guzmán, para que postule a la Presidencia de la República con esa agrupación política.

En declaraciones a la prensa, el burgomaestre agradeció la invitación de Guzmán, pero sostuvo que el Partido Morado solo era una agrupación más de todas las que lo han llamado. Sin embargo, negó que haya habido un encuentro formal con el presidente de ese partido.

“Me llaman muchos partidos. (El Partido Morado) es un partido más, obviamente. No he hablado con (Julio Guzmán), pero siempre estaré agradecido que lo consideren”, sostuvo el alcalde de La Victoria.

Según una encuesta de Ipsos Perú, respecto de la percepción ciudadana sobre los próximos candidatos a la Presidencia de la República, Forsyth se ubicó en el primer lugar de las preferencias con el 23% y superó al actual legislador Daniel Urresti (12%) y el expresidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar (11%).

Ante estas cifras, Forsyth indicó al dominical Panorama que por el momento su único interés era continuar con su gestión en la alcaldía de La Victoria. Pese a esto, reconoció que cuando vio la encuesta se asustó, pues dijo que había una tendencia de atacar a quien está arriba.

“Me vienen preguntando mucho estas encuestas. Estaba muy asustado cuando las vi porque ahora se van todos a enfocar a agarrar la piñata, soy el que está arriba (…) Mi único interés hoy es sacar a la victoria de este problema de las mafias y el comercio ambulatorio”, sostuvo.

El último martes, Julio Guzmán indicó que, si bien él aún tiene aspiraciones para presentarse como candidato del Partido Morado, no se oponía a que George Forsyth o Salvador del Solar, postulen por esa agrupación, siempre y cuando pasen por todos los procesos.

“Si el señor Forsyth o Del Solar quieren inscribirse y ser militantes del partido y participar de las elecciones internas, eso es lo que los peruanos quieren. Escuchar ideas y ver gente nueva (…) Entonces bienvenidos, eso lo va a definir las elecciones internas. Yo por supuesto pienso participar”, dijo a TV Perú.

