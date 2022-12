El mandatario expresó su rechazo a la versión de la exministra de Relaciones Exteriores. | Fuente: Presidencia de la República

El presidente de la República, Francisco Sagasti, expresó este viernes su rechazo a la versión de la excanciller Elizabeth Astete, respecto de que fue el mismo mandatario quien le dio visto bueno para que se vacunara contra la COVID-19 de forma irregular.

“Rechazo absolutamente y descarto cualquier idea posibilidad y planteamiento que haya dado yo autorización a un miembro del Gabinete para vacunarse de forma irregular. Esto no sucedió, nunca se me planteó ni se me pidió un permiso para vacunarse, menos aun irregularmente y nunca siquiera se logró tocar y tomar”, indicó a ATV Noticias.

No hubo Consejo de Ministros

Según explicó, la versión que ofreció Elizabeth Astete a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales es falsa, pues no hubo una reunión del Consejo de Ministros, como lo señaló la exministra de Relaciones Exteriores.

Agregó que hubo una reunión el día 20 para definir las condiciones en la que se iba a entregar el primer lote de vacunas de Sinopharm.

“No hubo reunión del Consejo de Ministros el día que menciona el abogado de la excanciller, lo que hubo fue una reunión para analizar los resultados de una conferencia o teleconferencia que se había realizado el día anterior con los proveedores de la vacuna de Sinopharm y con nuestra embajada en Beijing”, dijo.

Dijo desconocer motivos de versión de exministra

Francisco Sagasti dijo también no tener idea sobre por qué la excanciller Elizabeth Astete habría dado esta versión al grupo de trabajo parlamentario. En esa línea, indicó que no era su trabajo tratar de averiguar la manera de pensar de otras personas, sino servir a la ciudadanía.

“El trabajo de un Presidente de la República no es tratar de adivinar por qué alguien actuó de esa manera o no, es tratar de ver lo mejor para la ciudadanía, asegurarse que podamos vacunarnos, asegurarnos de poder enfrentar la pandemia lo mejor posible y no estar pensando en qué piensa uno o piense otro”, dijo.

Respecto del comunicado de que los ministros del Gabinete no hayan indicado en su pronunciamiento de la reunión que tuvo con las dos exministras Astete y Mazzetti, el mandatario indicó que ellos desconocían de los detalles de esa conversación.

