Pedro Olaechea junto a Mercedes Aráoz en el Congreso. | Fuente: Congreso de la República

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso, Pedro Olaechea, se pronunció sobre la renuncia irrevocable de Mercedes Aráoz al cargo de segunda vicepresidenta de la República y a la "presidencia interina" que le encargó anoche el disuelto Congreso.

"Al haberse cerrado el pleno del Congreso y no dejar ingresar a los parlamentarios, salvo al órgano de la Permanente, que son 23 congresistas, no hay los votos suficientes para poder accionar de cualquier forma distinta a lo que nosotros podemos trabajar", dijo en una entrevista con CNN en Español.

Y prosiguió el exministro de la Producción: "¿Por qué yo no podría asumir? Vamos a la cuestión práctica: ya no existe el pleno del congreso, no hay forma de tomar una decisión colegiada de acuerdo con lo que marca la Constitución; vale decir, como Congreso de la Republica estamos, en estos momentos, disminuidos a un sólo órgano por la fuerza".

El presidente de la Comisión Permanente del Congreso dijo, además, que es el Tribunal Constitucional (TC) el que debe solucionar la "contienda competencial" entre los poderes Ejecutivo y Legislativo.

A través de una carta, Mercedes Aráoz señaló que espera que su renuncia "conduzca a la convocatoria de elecciones generales en el más breve plazo por el bien del país".

Te sugerimos leer