El congresista Omar Chehade se empecina en defender los cambios que bajo su inspiración fueron súbitamente introducidos a la Constitución. De nada le sirven los argumentos esgrimidos por la presidenta del Tribunal Constitucional, el Defensor del Pueblo y una buena parte de quienes fueron miembros del Consejo consultivo de la comisión que él preside.

Algunos juristas insospechables de simpatías por Vizcarra formulan objeciones que no pueden sino llevar a distanciarse del engendro. Aníbal Quiroga, Natale Amprimo y Víctor García Toma proponen que no se vote el proyecto en segunda legislatura para evitar que conduzca a una declaratoria de inconstitucionalidad que “está más que cantada”. Con el agravante, según ellos de que esto causaría “otra crisis constitucional debido a que esa reforma ya habría entrado en vigencia alterando malamente la Constitución, y su derogación por el Tribunal Constitucional no podría tener ni carácter ni efecto retroactivo”. Felizmente que no todos los especialistas juzgan el embrollo con el mismo pesimismo.

Si los juristas no ofrecen solución, quizás esta vez la solución pueda venir de los políticos. En efecto, las dudas parecen apoderarse de algunos congresistas que el domingo pasado aprobaron el levantamiento de la inmunidad parlamentaria y la desprotección de instituciones constitucionales. Una vez más, Daniel Urresti parece ser de los primeros en reconocer que el viento ha cesado de soplar hacia el salto a lo desconocido. El líder de Podemos afirma que se introdujeron a última hora modificaciones al dictamen que se sometió al Pleno. “Fuimos sorprendidos”, lamenta el ex general especialista en contrainteligencia.

Por su parte el presidente de la República ha oficializado la convocatoria a elecciones generales el próximo 11 de abril. Esperemos que las cifras de la pandemia sigan mejorando, y que la campaña pueda llevar a una confrontación de propuestas: nuestro país necesitará de todas sus energías para recuperarse de la más grave caída económica de su historia. Vizcarra ha convocado también para hoy a una sesión del Consejo de Estado. Se trata de una institución que no existe en nuestra Constitución, pero sí existe en la realidad. ¿Por qué no aprovecharla para que se vean las caras y se hablen directamente el presidente de la República, el presidente del Congreso y las más altas autoridades del Estado?

Cada vez está más claro que en lo que va del quinquenio todos los actores políticos han cometido errores, de acción o de omisión. No es en búsqueda de consuelo sino de estímulo para la acción que debemos recordar uno de los más célebres aforismos romanos: “Errar es humano, pero perseverar en el error es diabólico”.

Y a propósito de perseverar en el error, el Congreso sigue actuando con el frenesí de los revolucionarios tan seguros de sus ideas que no necesitan tomar en cuenta las objeciones de los demás. Después de haber maltratado a la ministra de Economía e intentado (sin éxito) hacer lo mismo con el presidente del Banco Central, la comisión de economía aprobó el dictamen que otorga facilidades a los deudores afectados por la pandemia. El presidente de la Asociación de Bancos, Martín Naranjo, nos dirá en Ampliación de Noticias lo que piensa sobre ese proyecto de ley.

El caso de Estados Unidos muestra que desdichadamente la pandemia y una grave crisis económica lejos de apaciguar los ánimos políticos, no hacen sino exacerbarlos. La última prueba es el libro de la sobrina del presidente Trump. Mary Trump, psicóloga de 55 años no ahorra críticas contra el, según ella, malvado hermano de su padre, al que considera narcisista y tramposo. De ahí el título del libro que su poderoso tío intenta evitar que llegue a las librerías: “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

