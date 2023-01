Martín Vizcarra lidera la lista de candidatos al Congreso por Somos Perú. | Fuente: Imagen referencial: RPP Noticias

El partido Somos Perú presentó este jueves la documentación requerida por el Jurado Electoral Especial (JEE) luego de que este organismo declarara inadmisible su lista de candidatos por Lima, la cual encabeza el expresidente Martín Vizcarra, y le diera un plazo de dos días para levantar las observaciones realizadas.

La decisión del JEE de Lima Centro 2 obedece a que el partido no incluyó el número de DNI de los miembros de su Órgano Electoral Central. Además, tampoco incorporó los pedidos de licencia sin goce de haber de los cuatro candidatos que fueron funcionarios públicos hasta este año.

Días atrás, el excongresista Daniel Salaverry anunció la inscripción oficial ante el Jurado Electoral Especial (JEE) de su postulación a la Presidencia de la República por Somos Perú. Durante el evento partidario, estuvo acompañado del expresidente Martín Vizcarra, quien lidera con el número 1 la lista de este partido al Congreso de la República.

En su discurso, Salaverry aseguró que la candidatura de Somos Perú "es la única que garantiza que trabajen de la mano el Congreso y el Ejecutivo", mientras que Vizcarra adelantó que este partido va a proponer desde el Congreso la eliminación de la inmunidad parlamentaria.

"Esto es fundamental. No queremos normas engañosas, que nos dicen que hacen una cosa, pero en el fondo pretenden otra. Nos dijeron que habían eliminado en primera votación la inmunidad parlamentaria, pero cuando revisamos no han eliminado. Ya no estamos los peruanos para que nos pretendan seguir engañando", señaló.

NUESTROS PODCASTS:

- ‘Espacio Vital’: ¿Es posible reinfectarse con el nuevo coronavirus? El Dr. Elmer Huerta responde:

Te sugerimos leer