El nuevo coronavirus cambió los planes para muchos, pero un acontecimiento no podrá ser postergado: las elecciones 2021. El Presidente Martín Vizcarra deberá convocar a elecciones presidenciales y congresales entre el 15 y 17 de julio. A partir de esa convocatoria ya no se podrán hacer cambios a la ley electoral.

Según un estudio de IDEA Internacional son 14 los países en América Latina los que han postergado procesos electorales para evitar el contagio del nuevo coronavirus. En Chile, por ejemplo, para el 26 de abril de este año, estaba programado un plebiscito nacional por la redacción de una nueva constitución. El 19 de marzo, tras un acuerdo entre 15 partidos políticos, se reprogramó para el 25 de octubre de 2020. Otro caso es el de República Dominicana, país donde se postergaron las elecciones presidenciales y lesgislativas agendadas para el 17 de mayo y con nueva fecha de realización para el 5 de julio, con una eventual segunda vuelta el 26 de julio.

Para la institución electoral, la propagación mundial del COVID-19 afectará eventos importantes en las democracias, como los procesos electorales: “Las restricciones revisadas e impuestas a la libertad de movimiento afectarán naturalmente al proceso electoral. Sin embargo, los Organismos de Administración Electoral deben identificar y calcular la posibilidad de implementar cualquier nuevo requisito, sin comprometer la integridad o la legitimidad de una elección”.

Elecciones 2021: ¿Es viable el voto electrónico no presencial? RPP conversó con Luis Egúsquiza, Coordinador del Programa de Diálogos Políticos en IDEA Internacional, y nos explica si el voto no presencial podría ser un hecho factible en las próximas elecciones.

PROPUESTA DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Víctor Ticona, se presentó este miércoles en la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República, donde se trató como tema principal las elecciones del 2021. Una de las propuestas analizadas fue la de conceder el voto facultativo a las personas vulnerables a la COVID-19, Víctor Ticona dijo que para ello se necesita un largo proceso de reforma constitucional. Lo más adecuado sería emitir una ley que de forma excepcional exonere del pago de la multa, explica Yessica Clavijo, directora de fiscalización del JNE: “La alternativa que plantea el organismo electoral es que se apruebe una ley que establezca que aquellas personas mayores de 60 años, que no van a votar, no se les cobre la multa y de la misma manera se pueda tramitar las justificaciones para las personas comprendidas en factores de riesgo diabetes o cáncer”.

Otra propuesta es que las mesas de votación sean ubicadas en amplios espacios. “Lo que se propone para las próximas elecciones de abril es que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) mantenga el voto electrónico presencial y el voto convencional. Se van a implementar medidas orientadas a que no haya más aglomeraciones en los locales de votación, por eso la ONPE está planeando llevar la votación en explanadas, estadios, lozas deportivas”, añadió la directora de fiscalización del JNE.

En tanto al cambio de fecha de los comicios, la posición del JNE es que se respeten las fechas, porque de lo contrario no dejaría espacio para la realización de una eventual segunda vuelta presidencial: “Que se lleve la elección en el mes de abril del próximo año, lo que significaría que si hay segunda vuelta se llevaría en el mes de junio y no se pondría bajo ningún punto de vista en riesgo el cambio de mando, que debe realizarse el 28 de julio del próximo año”, dijo Clavijo a RPP.

¿COMO SERÁN LAS CAMPAÑAS EN TIEMPOS DE COVID-19?

Consultamos a 3 reconocidos expertos en marketing electoral y análisis político para analizar cómo se verían afectadas las típicas campañas electorales en el país y cuáles serán las nuevas plataformas para difundir mensajes, ante la posibilidad de no poder realizar mítines, ni caravanas electorales.

¿De qué manera cree que el brote del nuevo coronavirus en el país afectará las elecciones 2021?

Abel Aguilar: Hay un tema fundamental y es que se tiene que sacar de los planes de trabajo todo lo que sea movilización o lo que se llama en marketing político el trabajo de tierra. Cero caminatas, cero batucada, en una carabana, por supuesto que ningún mitin. Entonces la calle solo va a reflejar la campaña en carteles y alguna solución creativa que se plantee, pero básicamente ese componente tan importante que hace sentir el calor de la campaña política va a desparecer.

Luis Benavente: Este proceso, respecto a procesos anteriores antes del coronavirus, ya iba a ser diferente porque hay cambios en las reglas de juego, en el tema del financiamiento de campaña y los mismos antecedentes judiciales del caso Odebrecht, hay también cambios en la publicidad por lo cual las reglas del juego son diferentes. La pandemia tiene varias implicancias, por un lado el tema de salud va a ser un tema prioritario en la agenda de campaña, es un tema incluso más fuerte que el de anticorrupción y que el tema de falta de seguridad ciudadana.

Mario Riorda: Desde mi punto de vista siempre el contexto manda y ordena a la comunicación política. Seguramente seguirá habiendo alguna suceptibilidad enorme en el ambiente producto de esta crisis, tanto en el punto de vista sanitario, económico como social, a lo cual se le agrega una crisis respecto a la gobernabilidad en el país. Me parece que el eje referente entonces va a ser qué tan bien o qué tan mal termine el gobierno en términos de aceptación, respecto a cómo se ha comportado en la gestión de esta crisis y me parece que se mezclarán respuestas del riesgo sanitario con la crisis económica desde el punto de vista político y también habrá necesidad de generar seguridad como una especie de nuevo orden.

¿Cómo cree que serán las campañas electorales en tiempos de coronavirus? ¿Cuales serían los principales soportes para difundir propaganda?

Abel Aguilar: Me temo que por la pandemia, por la crisis sanitaria mundial, por las restricciones de uso masivo de comunicación, esta va a ser una campaña más fría, más joven, más tecnológica. El eje fundamental de marketing y comunicación serán las redes sociales, pero no las redes sociales como las manejamos en el Perú, muy superficilamente, será de una manera mucho más profesional, con utilización de software que ya hay en el mercado de nanosegmentacion por ejemplo, de esucha social, de inteligencia periodística, de ultrasegmentacion de los mensajes. Lo que va a hacer que la campaña lamentablemente tenga un matiz más urbano, más clasemediero, más joven. Vamos a perder un poco el Perú profundo porque ni por la movilización, ni por mensajes a través de medios masivos, salvo la franja electoral, vamos a poder dar mensajes al Perú profundo.

Luis Benavente: Si es que hubiera un rebrote, la posibilidad de actos públicos va a quedar restringida. Los candidatos realizan caminatas por calles, por plazas, por mercados , sindicatos, tienen una agenda muy intensiva que usualmente es más fuerte en los meses de verano que en condiciones sanitarias que trae mosquitos, dengue, con lo cual los peruanos vamos a estar muy sensibles. Entonces esto también cambiaría. Y las concentraciones mítines finales de campaña quizá no se pueda realizar. Los partidos y candidatos que tengan mejor gestión de movilización, gestión de comités partidarios que se movilicen y mejor gestión en internet y redes sociales van a tener muchísimo más éxitos definitivamente.

Mario Riorda: Probablemente nada cambie, salvo la intensificación de las campañas en el mundo digital. Ya el proceso de digitalización de las campañas era algo enorme que se daba en todo el mundo y Perú no es la excepción, con incorporación de bases de datos cada vez más sofisticadas, lo que permite una segmentación también cada día más específica y seguramente también va a exigir algo de presencia pre electoral. Es difícil que en términos de construcción de mayoría alguien pueda gestarse de un día para otro y me parece que en ese sentido habrá que poner el ojo en el fenómeno pre electoral. Las campañas se van a medir por muchos gestos simbólicos asociadas a la comunicación de riesgo, al nivel de cuidado que pueda transmitir las candidaturas. Hay algo interesante que hay que empezar a en respuestas donde no creo que se discuta tanto el mercado sino en algo que incida en el mercado que es el peso del estado: la eficacia y la capacidad de respuestas frente a estas demandas que tienen que ver con la seguridad y protección.

¿Cuál es su opinión respecto a los candidatos voceados ahora mismo?

Abel Aguilar: Los políticos están cuidándose mucho de no salirse de esta crisis, la peor del siglo. Ayer, por ejemplo, vi a Urresti en la televisión, él es un candidato seguro, un buen candidato que tiene un discurso popular una rapidez mental, conecta rápido con la masa. Entonces él ayer ha salido muy pulsante a tratar de bajarle la llanta a otras candidaturas, como las de Del Solar o las de Forsyth, entonces quien quiere aprovecharse hasta ahora para mí es el congresista Urresti que seguramente va a renunciar a su curul para postular.

Luis Benavente: En este momento hay un trabajo un poco escondido, que no es visible porque además la pandemia en Perú y en todo el mundo ha hecho pasar todos los temas a un segundo plano y los políticos tampoco han querido aparecer, quizá no quieren desgastarse, enfrentarse, no quieren correr riesgos, no quieren que les entren un COVID-19 político. En el Perú pareciera que no hay oposición es algo muy raro.

