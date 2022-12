El contexto en el que se llevará el nuevo proceso electoral plantea nuevos desafíos. | Fuente: Agencia Andina

Este año las elecciones serán diferentes y desafiantes por el contexto en que se desarrollarán, asegura el politólogo Juan de la Puente. “Este proceso electoral es mucho más desafiante, porque de lo que se trata es de garantizar la calidad del proceso electoral. Es cierto que siempre hay una demanda de transparencia, pero ahora se adhiere a esto la calidad. Significa que haya la menor cantidad de dificultades; en segundo lugar, que todos vayan a votar, que las mesas se encuentren bien distribuidas y que finalmente existe un clima que permita que el voto se refleje de la mejor manera. Hacerlo en el contexto de una pandemia, cuando sabemos que para ese momento no habrá una vacuna disponible, le plantea a la ONPE y RENIEC un desafío importante”, sostiene.

E politólogo Juan De la Puente en entrevista con Carlos Villarreal consideró que el actual Congreso de la República hizo poco para concretar la reforma política. | Fuente: RPPNoticias

Como parte de la cobertura El poder en tus manos de RPP Noticias se le consultó a De la Puente cuál es el rol de cada institución en los comicios: “La ONPE tiene el rol de organizar los centros de votación, garantizar que las personas accedan a los centros de votación, que el proceso electoral se lleve a cabo con toda la normalidad respetando además las normas vinculadas a la emergencia sanitaria y finalmente que se instalen a tiempo las mesas. Luego el conteo general, un proceso rápido que lleve a certezas definitivas, que no haya un compás de espera respecto a los resultados”.

En estas elecciones en tiempos de COVID-19 hay que tomar decisiones extraordinarias, afirma. “Creo que la ONPE sí está capacitada, pero va a tener que tomar decisiones extraordinarias, por ejemplo, hoy no queda duda de que los miembros de mesa tendrán que ser bonificados sustantivamente, si es que el proceso electoral va a ser en dos días con mayor razón. Se tendrán que plantear mecanismos de incentivo para que las personas voten, supongo que la necesidad de georreferenciar las mesas de votación un proceso que se ha iniciado hace años, será ahora mucho más importante y necesario”.

Respecto a RENIEC, menciona: “Ellos están a cargo del padrón electoral, ellos han peleado estos últimos años con buen tino contra el voto golondrino, este tipo de transferencias maliciosas de las residencias. RENIEC, además, junto al JNE y la ONPE garantiza la plena disposición de los datos de las personas para que se ejerza el voto sin mayor dificultades”.

La Junta Nacional de Justicia eligió Carmen Velarde Koechlin como jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil, tras superar todas las etapas del concurso público, mientras que Piero Corvetto fue elegido nuevo jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

En torno a la reforma política, , Juan de la Puente asegura que se hizo poco esfuerzo por concretarla: “No diría que el Congreso se ha esforzado por presentarnos una reforma política, me parece que el hecho mismo de que no se vote en la segunda votación esta prohibición para que sean candidatas las personas condenadas por delitos dolosos en primera instancia demuestra una falta de voluntad de avanzar en la reforma. Creo que el Congreso ha podido esforzarse mejor y me parece que no lo ha hecho”.

