El líder de Alianza Para el Progreso (APP), César Acuña, anunció que su agrupación política se ha visto obligada a desistir de su alianza electoral con el Partido Popular Cristiano (PPC) debido a la división existente en esa organización.

El político liberteño dijo que el partido tuvo que tomar esa decisión luego que se hiciera público que un sector de dirigentes y militantes del PPC mostrará abiertamente su disconformidad con este esfuerzo por la unidad entre los partidos.

"Reconocemos el trabajo serio y responsable de una buena parte de la dirigencia nacional del PPC. Sin embargo, consideramos que debemos evitar futuras situaciones conflictivas que en nada contribuyen a nuestra campaña electoral rica en propuestas y con un alturado debate de ideas", señaló César Acuña.

El exgobernador de La Libertad dijo que APP está dispuesto a forjar acuerdos con fuerzas políticas nacionales y regionales para alcanzar la unidad y el consenso democrático de todos los partidos políticos ante los retos inmediatos que enfrenta el país.

"Nuestro país necesita estar unido para luchar contra la pandemia y lograr la reconstrucción económica. APP ratifica su voluntad por la unidad y la integración de todos como pilar fundamental del crecimiento y el desarrollo descentralizado de nuestra nación peruana", agregó.

Las disidencia a las que hace referencia César Acuña corresponde aparentemente a unos audios revelados por el diario El Comercio. Durante una reunión de la Comisión Política Ampliada del PPC, realizada el pasado domingo 11 de octubre, la secretaria general del grupo político, Marisol Pérez Tello, cuestionó la alianza con APP.

"¿Por qué votaría por César Acuña? No es un tema de discriminación, eso viniendo de mí es imposible, quienes me conocen y me han visto recorrer el Perú saben que no es por ahí. Yo soy profesora universitaria, desprecio el plagio. Me parece la forma más baja de una persona, y eso para el rector de la universidad; no puedo tragarlo. Yo no votaría por César Acuña presidente", se le escucha decir.

