El ministro de Transportes, Edmer Trujillo, se pronunció este jueves sobre la denuncia periodística que reveló un supuesto pago irregular de S/41’869.086 para la construcción de un hospital en Moquegua, cuando era gerente general del gobierno de esa región, durante la gestión de Martín Vizcarra.

En el programa Nada está Dicho de RPP, Trujillo indicó que la denuncia publicada hoy por el diario El Comercio recoge las conclusiones de un informe de la Contraloría General de la República presentado en mayo de 2019 que, según aseguró, no lo involucra a él ni al presidente Vizcarra en actos de corrupción

"En sus conclusiones y en los involucrados no aparezco ni soy mencionado, ni tampoco el presidente. La controlaría realizó la investigación y concluye que no hay responsabilidad ni de Edmer Trujillo, ni del presidente Martin Vizcarra", afirmó.

Según la denuncia, el Gobierno Regional de Moquegua aprobó el pago para un consorcio integrado por ICCGSA, empresa investigada por el caso del ‘Club de la Construcción’, el 30 de diciembre de 2014, un día antes de que Martín Vizcarra dejara su cargo como gobernador regional. El informe de El Comercio precisa que el desembolso se concretó un día después, tras una serie de trámites que se realizaron en menos de 24 horas.

Al respecto, Trujillo explicó que autorizó el pago en cumplimiento de sus funciones y luego de que la empresa Asesores Técnicos Asociados (ATA), la consultora encargada de la supervisión del proyecto, informó que se cumplían las exigencias técnicas para pagar el adelanto de S/41’869.086 al consorcio ejecutor, conformado por las empresas ICCGSA e INCOT S.A.C.

Afirmó que las empresas mencionadas no fueron seleccionadas por las autoridades del gobierno regional, sino por la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS). "Ellos realizaron el proceso de licitación y seleccionaron como ganadores a un consorcio ejecutor y a otro encargado de la supervisión".