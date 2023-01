Alcalde Forsyth presentó la Gran Feria Regional del Perú a La Victoria. | Fuente: RPP Noticias

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, respaldó la reciente disolución del Congreso anunciado por el presidente Martín Vizcarra. En diálogo con RPP Noticias, reconoció que ha sido consultado por la posibilidad de postular al Parlamento en las elecciones que se realizarán en enero del próximo año, aunque descartó esta posibilidad.

"Muchos ahora me han venido a preguntar si voy a postular al Congreso, pero hay cero posibilidades de que eso suceda. Me encanta estar con la población, en la calle y ver la realidad (…) Por ahora no estoy interesado en eso, tengo un trabajo titánico que es cambiar La Victoria. No está en mi mente postular a nada", dijo.

Forsyth Sommer también destacó la necesidad de "un cambio" que permita "dejar las diferencias a un lado" y lograr un crecimiento para el país. Asimismo, exhortó a que la población "aprenda a votar bien para que esto no vuelva a suceder".

"El cambio es fundamental. Estábamos estancados, los proyectos no salían adelante, el Gobierno lamentablemente estaba trabado y lo vivimos todos. Más allá de los indicadores, la realidad es que la gente no tiene trabajo, que no se mueven los comercios", señaló.

Gran feria de regiones: Del Perú a La Victoria

En otro momento de la entrevista, George Forsyth anunció el evento 'Gran feria de regiones: Del Perú a La Victoria', que se realizará en la plaza Manco Cápac entre el 3 y 6 de octubre de 11 de la mañana a 9 de la noche. Según explicó el alcalde, el objetivo es realizar una vez al mes una feria regional donde los agricultores y artesanos puedan exponer sus productos.

"Nosotros los victorianos somos directamente descendientes provincianos, recordemos que la primera invasión fue acá al cerro San Cosme, entonces nosotros también nos debemos a las regiones", señaló Forsyth. El alcalde también destacó que en su distrito se encuentran "los más grandes mercados del Perú" como el mercado de frutas y La Parada.

Forsyth destacó que el objetivo de estos eventos, que se realizarán una vez al mes, es activar la economía del distrito". Asimismo, resaltó que durante el fin de semana que se dedicará a Cajamarca se expondrán, además de productos locales, danzas y gastronomía.

"Se trata de que los compradores de los mercados se contacten directamente con los productores. Se elimina al intermediario, que es quien finalmente se lleva la plata, y así los agricultores, los que trabajan y se matan todos los días, no les paguen 30 centavos, sino el precio que debe ser y también nosotros compremos más barato", explicó.

