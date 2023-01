Los personajes que marcaron el 2019 estuvieron en RPP. | Fuente: RPP Noticias

Aquí escucha las 19 entrevistas del 2019 que marcaron la agenda.

1. ALAN GARCÍA

El dos veces presidente del Perú, Alan García, concedió su última entrevista a RPP doce horas antes de suicidarse. Esa noche del 16 de abril, en las redacciones periodísticas corría el rumor de que su detención era inminente. Lo que no todos sabían es que García, un hombre obsesionado con su lugar en la historia, había decidido eludir la justicia con su muerte. Fue el acto dramático de un político asediado por investigaciones de corrupción.

Cuando conversó con Carlos Villarreal, sabía que podía ser su última aparición pública. Por ello, repitió hasta en tres ocasiones que su único interés era su sitio en la historia. Sobre los indicios que lo implicaban con el complejo escándalo de corrupción Lava Jato, solo atinó a decir que no había pruebas.

"Yo confío en la historia. Creo en la vida después de la muerte", dice García en este extracto de la entrevista.

Luego del suicidio de García, Luis Nava, el exsecretario de la Palacio durante su presidencia, permaneció varios meses en prisión preventiva y durante un interrogatorio ante los fiscales, declaró que le entregó dinero en efectivo en maletines y loncheras.

En una carta póstuma que reflejó el cálculo político de su acto, García negó acusaciones de corrupción y rechazó someterse a "injusticias y circos".

2. ENRIQUE CORNEJO

Esa trágica mañana del 17 de abril, cuando informábamos que Alan García había sido sometido a una cirugía de emergencia para tratar de salvarle la vida, su exministro de Transportes Enrique Cornejo estaba en la cabina de RPP. Sobre él, también pesaba una orden de detención.

"De aquí me voy voluntariamente al Ministerio Público para entregarme", anunciaba Cornejo en una entrevista en vivo.

A su salida de las instalaciones de RPP, Cornejo ofreció declaraciones a los medios. En ese momento, fue apresado por personal de la Policía que lo esperaba. Cornejo pasó una semana en detención preliminar y aunque el fiscal pidió su prisión preventiva, el juez desestimó esta última medida y dictó solo comparecencia con restricciones.

3. ROSA BARTRA

La Comisión Lava Jato del Congreso, que estuvo presidida por la legisladora fujimorista Rosa Bartra, investigó la corrupción de Odebrecht en el país. La polémica en torno a este tema radica en que en las conclusiones de su informe final aprobado en noviembre de 2018 no recomendó abrir investigación penal contra el expresidente Alan García.

Bartra justificó a lo largo de los meses esta decisión, señalando que su comisión no tenía el objetivo de perseguir a políticos y que había actuado con objetividad.

Así se defendió Bartra sobre las críticas a su labor como legisladora en el Congreso disuelto

La legisladora estuvo el 23 de octubre en La Rotativa del Aire y fue consultada por el descontento popular respecto al accionar de los congresistas. Luego, la entrevista derivó en la disolución del Parlamento, la convocatoria a nuevas elecciones y su papel en la comisión Lava Jato.

"¡Nunca se excluyó!", exclamó la legisladora, luego de dar una frase falsa en vivo.

El debate con Patricia del Río llegó a un punto donde la parlamentaria arrinconada señaló que “nunca excluyó” a García de las conclusiones de su informe. Incluso leyó en vivo una frase falseada.

RPP Noticias verificó la información de su declaración y encontró que en el párrafo citado por la fujimorista no aparece el nombre del expresidente.

4. ALEJANDRO TOLEDO

El expresidente Alejandro Toledo no fue del todo sincero cuando RPP Noticias intentó recoger su versión el 18 de marzo sobre su detención en San Francisco. Las autoridades del condado de San Mateo lo ingresaron a un centro correccional, luego de encontrarlo ebrio en la vía pública. Toledo estuvo arrestado por 11 horas.

En julio del 2019, fue nuevamente arrestado, pero por el proceso de extradición en marcha. Como se sabe, al expresidente se le imputa haber recibido una coima de al menos 20 millones de dólares de parte de Odebrecht a cambio de favorecerlo en la concesión de la Interoceánica Sur.

Esta fue la conversación entre la producción de la Rotativa del Aire con el expresidente Toledo, luego de ser liberado tras estar arrestado por 11 horas.

5. RICHARD CONCEPCIÓN CARHUANCHO

A solo horas de recibir el año 2019, el entonces fiscal de la Nación Pedro Chávarry hizo un anuncio que desencadenó una tormenta política en el Perú: apartaba a los fiscales Rafael Vela y José Domingo Pérez del caso Lava Jato.

La polémica decisión originó protestas masivas a lo largo de país. Fue el inicio del fin de la era Chavarry. Al menos como Fiscal de la Nación. De la ola de personajes que reaccionaron a la decisión, rescatamos la intervención del juez Richard Concepción Carhuancho en RPP la tarde del 1 de enero.

Por esta declaración, la defensa de los investigados del caso Keiko solicitaron y lograron la exclusión del magistrado.

La entrevista que ofreció Concepción Carhuancho tuvo una grave consecuencia para él. Una sala judicial decidió apartarlo del caso Keiko Fujimori, debido a que consideraron que sus declaraciones habían violado la garantía de “apariencia de imparcialidad”.

6. ZORAIDA ÁVALOS

Zoraida Ávalos fue la sucesora de Chávarry. La fiscal estuvo en el set de Ampliación de Noticias el 9 de enero y graficó la situación al interior de la Junta de Fiscales Supremos en los seis meses en los que Chávarry fue Fiscal de la Nación.

Así describió la situación al interior de la Junta de Fiscales Supremos durante la gestión de Chávarry.

La magistrada también descartó cualquier filiación política que pudiera comprometer su trabajo. A diferencia de Chávarry que defiende una visión más jerárquica de su institución, Ávalos cree que los fiscales tienen derecho a la libre expresión.

“Control disciplinario no lo puedes instrumentalizar para defender intereses personales, control disciplinario está para la defensa de intereses de institución, para defensa de interés público. No se olviden que nosotros podemos ser fiscales, pero no dejamos de ser ciudadanos y como ciudadanos podemos tener el derecho de la libre expresión, a la opinión”, señaló.

7. PEDRO CHÁVARRY

Chávarry ha justificado su decisión de cesar a Vela y Pérez Gómez diciendo que fue por una supuesta desobediencia a su autoridad y jerarquía. En entrevista con Patricia del Río el 17 de mayo, Chávarry rechazó que haya ejercido presión sobre ellos, a consecuencia de una supuesta componenda con Fuerza Popular y el APRA, partidos investigados por los fiscales.

“Ellos ya venían con una serie de actuaciones. Una falta de respeto a la jerarquía institucional. El señor Pérez se fue al extranjero a hablar mal de mi persona. El señor Pérez ha aprovechado cualquier tribuna para distorsionar la imagen mía desde que yo asumí el cargo, no sé en base a qué. Después sospechamos del interés que ellos tenían. El asunto es que -lo dije en el Congreso en la última sesión-ya estaba, ya me habían colmado”, indicó.

Pedro Chávarry calificó como una mentira ‘sonsa’ las veces en las que negó una reunión con el defenestrado juez César Hinostroza.

"[La mentira] ¡Es sonsa!". El exfiscal de la Nación respondió a los cuestionamientos por haber negado en un principio su relación con Hinostroza.

La organización criminal a la que rechaza pertenecer Chávarry es ‘Los Cuellos Blancos del Puerto’, investigada desde el 2018. Según la Fiscalía, esta presunta red de tráfico de influencias infiltrada en el sistema judicial podría haber llegado incluso hasta la Junta de Fiscales Supremos.

8. JOSÉ DOMINGO PÉREZ

Chávarry dejó de ser Fiscal de la Nación, pero todavía tiene un asiento en la Junta en la que con los fiscales Víctor Rodríguez y Tomás Gálvez forman mayoría. Los tres han solicitado la separación de Pérez Gómez y Vela Barba del equipo especial.

En entrevista con Jaime Chincha el 8 de agosto, José Domingo Pérez no titubeó al afirmar que los tres fiscales supremos no tienen legitimidad en sus cargos por tener vinculación con los ‘Cuellos Blancos’.

"¡Están deslegitimados!", así calificó el fiscal provincial a los fiscales vinculados con la investigación de los 'Cuellos blancos'

9. CÉSAR HINOSTROZA

En el embrollo judicial que vivimos este año, hay un personaje que es clave para las investigaciones en curso. Se trata de César Hinostroza, el exjuez supremo que huyó por la frontera de Tumbes la madrugada del 7 de octubre de 2018, y llegó hasta Guayaquil desde donde voló hasta Ámsterdam para luego trasladarse hasta España.

Hinostroza espera su extradición al Perú. Mucho más delgado y desde un hotel de Madrid, concedió una entrevista exclusiva a RPP el 26 de junio. Durante la conversación, el exmagistrado negó una vez más a identificar a la Señora K.

"Le diría que es intrascendente", "nada importa lo que yo diga ahora": el exjuez supremo no quiere decir quién es la señora K.

También volvió a negar que haya favorecido a Fuerza Popular, a la que alguna vez reconoció como la Fuerza Número 1. Hinostroza negó tener intereses y afirmó que él no cuida a nadie ni debe favores políticos.

10. CARLOS BRUCE

El presidente Martín Vizcarra carece de partido y de bancada, por lo que su relación con el Congreso ha sido áspera, principalmente cuando ha tenido que plantarse frente a la oposición en su búsqueda por emprender reformas anticorrupción en el país.

El mandatario solicitó en junio su segunda cuestión de confianza para que se debatan y aprueben los proyectos de ley de reforma política. A solo horas de la votación, el excongresista Carlos Bruce estuvo en RPP y reveló que en el 2016 el partido Peruanos por el Kambio decidió incluir a Vizcarra en su lista como primer vicepresidente porque "había demasiado blanco". Tenían a Pedro Pablo Kuczynski y a Mercedes Aráoz, pero la plancha necesitaba de una persona con diferente perfil.

"¡No sabe! ¡No entiende", así se refirió el congresista sobre el presidente de la República.

En otro momento se refirió a Moquegua en términos desdeñosos, al señalar que es una región pequeña. No fue la primera vez que le recordaron al presidente Vizcarra sus orígenes políticos. Cuando se trata de criticar su gestión, los opositores siempre señalan de que proviene de Moquegua y que su arribo al sillón presidencial fue cuestión de suerte.

"De pronto dijimos que necesitábamos un provinciano en la plancha", dijo Bruce.

11. SALVADOR DEL SOLAR

Cuando el entonces presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, estuvo el 16 de agosto en Ampliación de Noticias, el tema del mes era la propuesta del Ejecutivo para adelantar las elecciones.

El presidente Martín Vizcarra había recibido por segunda vez la confianza del Congreso y así se avanzó en la reforma política, aunque hubo acusaciones de que las propuestas había sido desnaturalizadas. En su Mensaje a la Nación, el mandatario anunció una reforma constitucional de adelanto de elecciones generales.

La mañana de 28 de julio y mientras todos los ministros aplaudían la propuesta del presidente para salir de la crisis, hubo una persona que permaneció sentada y desconcertada con la noticia: la vicepresidenta Mercedes Aráoz.

La quincena de agosto, ella renunció a la bancada de Peruanos por el Kambio, junto con Carlos Bruce y Ana María Choquehuanca.

Salvador del Solar criticó que la decisión se haya anunciado de manera tan abrupta.

"Llama mucho la atención de que la decisión se haya tomado ahora": así reaccionó Del Solar cuando se enteró de la renuncia de Aráoz a la bancada oficialista.

Mercedes Aráoz dejó al Gobierno sin bancada "en este contexto en particular".- Salvador del Solar.

¿A qué contexto hacía referencia Del Solar? La oposición en el Congreso lucía empoderada en agosto. Fuerza Popular designó como vocera a Milagros Salazar, la polémica exparlamentaria que se refirió en malos términos hacia el presidente en más de una ocasión.

También se designó a la conservadora Tamar Arimborgo como presidenta de la Comisión de Educación, una clara opositora al enfoque de género en el currículo escolar.

12. VICENTE ZEBALLOS

El sucesor de Salvador del Solar en la Presidencia del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos, estuvo en La Rotativa del Aire el 2 de octubre, solo horas después de asumir el cargo.

Zeballos negó que la disolución del Parlamento haya sido una medida improvisada y rechazó en ese momento que los congresistas disueltos exijan que el presidente cumpla con su ‘nos vamos todos’.

El premier Zeballos se pronunció por la medida de la disolución del Congreso.

Una disolución del Congreso en Perú no ocurría desde el 5 de abril de 1992, cuando el entonces presidente Alberto Fujimori dio un "autogolpe" y asumió plenos poderes con el apoyo de las fuerzas armadas.

En cambio, en esta ocasión Vizcarra se amparó en un artículo de la Constitución para dar este paso.

La decisión de Vizcarra ha abierto un debate sobre la constitucionalidad de la denegación fáctica de la cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional es el ente que resolverá este conflicto, en medio de un proceso electoral que ya tiene fecha.

¿Desde el Ejecutivo acatarán la decisión final del máximo órgano constitucional del país? El premier Zeballos tuvo esta respuesta en La Rotativa.

"Ayer, hoy y mañana diremos lo mismo"

13. ALCALDE DE LAGUNAS

A las 2:41 a.m. de la madrugada del 26 de mayo, el suelo comenzó a temblar por 127 segundos. El Perú fue sacudido por un terremoto que fue determinado en magnitud 8 y cuyo epicentro fue en el distrito de Lagunas, en Loreto.

Menos de dos horas después, RPP Noticias se comunicó con el alcalde de esta localidad en la que viven 12 mil personas.

Arri Pezo Murayari contó que la fuerza de sismo fue tan grande que apenas podía caminar. El movimiento hizo que el fluido eléctrico colapse. Toda la comunidad había quedado en “tinieblas”.

En Lagunas, la población se dedica a la pesca y a la agricultura de subsistencia. Así como en la mayor parte de la selva, el transporte representa un reto. Si bien el distrito pertenece a la provincia loretana de Alto Amazonas, está más “cerca” de Yurimaguas, en la región San Martín.

La cercanía significa un viaje de cuatro horas en deslizador por el río. El sismo también desnudó las carencias de esta parte del país que no cuenta con servicio de agua potable y que solo tiene un centro de salud.

14. JUAN GUAIDÓ

En un contexto más internacional, hubo un personaje cuyo liderazgo fue visto con grandes expectativas no solamente por el Perú, sino por otros países de la región. Se trata del líder opositor venezolano, Juan Guaidó.

El Perú alberga a más de 800 mil venezolanos que han huido de la crisis social y económica en la que se encuentra sumida su país desde que el chavismo llegó al poder.

Durante su gestión como autoproclamado "presidente encargado" de Venezuela, Guaidó ha conseguido victorias diplomáticas al ser reconocido como presidente por varios países, aunque estos esfuerzos son aún insuficientes para acabar con la crisis.

“Lo que puede resolver la crisis venezolana es el cese de la usurpación, periodo constitucional, un gobierno de transición y elecciones libres”, dijo.

15. MARÍA ANTONIETA ALVA

Luego de la disolución del Parlamento y la salida del gabinete de Salvador del Solar, incluida la del ministro de Economía Carlos Oliva, muchos se preguntaron quién iba a ser su sucesor o sucesora al mando del ministerio más decisivo del Estado.

La noticia de la designación de la economista María Antonieta Alva fue recibida con sorpresa. Alva se convertía en la tercera mujer en la historia peruana en asumir la cartera del MEF con solo 34 años, aunque su experiencia en el sector público alcanza la década.

La ministra sabe bien de qué cojea el Estado: la inversión pública ha venido teniendo un papel muy criticado por sus bajos niveles de ejecución. Ya desde septiembre la ministra Alva viene planeando qué acciones tomar para revertir los indicadores negativos de la inversión pública.

El plan de la ministra de Economía para impulsar la inversión pública.

Para la economía peruana es clave la minería. Y este año, el sector estuvo marcado por los conflictos mineros en Tía María y Las Bambas. Cada uno con sus particularidades. La ministra Alva indicó que la inversión minera tiene que ser sostenible y para ello es necesario el diálogo con las comunidades.

La ministra de Economía busca que se acelere la inversión pública en zonas donde se desarrolla minería.

16. FLOR PABLO

Muchos se pueden identificar con la historia familiar de la ministra Flor Pablo. En una íntima entrevista con Raúl Vargas el 11 de mayo, la titular de Educación contó detalles de su vida creciendo en el IV Sector de El Progreso, en Carabayllo, más conocido como el kilómetro 22.

La decisión del padre de Flor Pablo de dejar su natal distrito de San Marcos en Áncash fue producto de una fatalidad.

"Varios niños murieron ese año".-La ministra contó el motivo por el cual sus padres decidieron dejar San Marcos y mudarse a la capital.

"Soy migrante de primera generación".- La ministra dio detalles de su vida familiar en el campo de Áncash.

Dicen que hay docentes que dejan huella en sus alumnos y en el caso de la ministra Flor Pablo, ella guarda especial cariño por su profesor de primaria, Ricardo Villanueva. La escuela tiene el reto de no convertirse en un espacio para la discriminación de niños migrantes, como Flor. Ella recuerda cómo su profesor trataba este tema en su aula.

Así se pronunció sobre el bullying en la escuela, especialmente a los niños migrantes.

Su paso por la Universidad de San Marcos fue recordado por la ministra como una “experiencia magnifica” y donde ella pudo aprender que la educación representa un “cambio social”.

No ocurre seguido que un ministro de Estado hable un poco de quechua. La ministra se despidió de Enfoque de los Sábados con un mensaje en su lengua materna.

Ministra Flor Pablo deja mensaje en quechua a los docentes y padres y madres de familia.

17. RICARDO GARECA

En medio de un año político y socialmente inestable, el Perú tuvo unas semanas entre junio y julio en las que se olvidó de sus problemas: el torneo de la Copa América Brasil 2019, donde nuestra selección alcanzó el subcampeonato.

Si bien en la etapa de grupos, la selección tuvo tropiezos como la aplastante victoria de los anfitriones por 5 a 0, el equipo se recuperó y pasó a la gran final tras superar a Uruguay y Chile. En la final, caímos ante Brasil por 3 a 1.

El balance del entrenador de la selección sobre su desempeño en la Copa América.

Ricardo Gareca tiene las cosas claras. Sabe que, si bien los peruanos resaltamos que hayamos quedado segundos en esta última Copa América, el objetivo que él tiene en mente es más grande: volver a llevar a la Selección a un Mundial.

“Para el país, el deporte y futbol es necesario que la selección participe de un mundial. Es el objetivo mayor que tenemos hacia adelante”, dijo.Ricardo Gareca se siente a gusto en el Perú y durante la entrevista con RPP compartió este testimonio sobre su familia, que también se han vueltos hinchas incondicionales de la selección peruana.

La familia de Gareca también es hincha de la selección peruana.

18. SUSAN OCHOA

Este año la revelación musical ha sido Susan Ochoa. Ella llevó su poderosa voz desde su natal Pátapo, en Chiclayo, a Viña del Mar, en Chile. En una amena conversación el 21 de marzo con Los Chistosos, Susan contó cómo fueron sus días de competencia.

Su testimonio sobre el esfuerzo que hizo y que sigue haciendo para tener un lugar en la industria musical peruana.

La vida de Susan Ochoa al igual que muchas otras mujeres está llena de sacrificios. Luego de que su padre falleciera, se encargó junto a su madre de sacar adelante a su familia. Vendió fruta y pescado en el mercado de Pátapo, pero nunca dejó el canto.

Susan Ochoa no se deja amilanar, y ahora busca nuevos retos y llevar su potente voz a lo más alto.

En su localidad la describen como una persona luchadora y humilde. El potente tema “Ya no más” que denuncia la violencia hacia la mujer fue premiado con dos gaviotas de plata en el Festival Viña del Mar.

La interpretación en vivo de su tema "Ya no más".

19. ARMONIA 10

‘Vivo x el rock’ reúne cada año a los grandes exponentes del rock nacional e internacional. The Strokes, Interpol y Slipknot se presentaron en el estadio de la Universidad de San Marcos y pusieron a rockear a todos los asistentes.

En las últimas ediciones del Vivo, se ha buscado ampliar la parrilla de géneros. Y este año, la cumbia cobró relevancia. Armonía 10 fue incluida en el evento, además de “Los Shapis”, "Los Mirlos”, Deyvis Orozco, entre otros.

Sin embargo, un sector del público no estaba de acuerdo con la inclusión de estos grupos. En entrevista con Encendidos de RPP Noticias el 13 de setiembre, Walter Lozada y Luis ‘El Gato’ Bazán, de Armonía 10, respondieron a los cuestionamientos.

La agrupación abrió su participación en Encendidos con su tema 'El cervecero'.

"Los cibernautas son los que hicieron que estemos en este Vivo X el Rock. Nos encanta la cumbia, pero disfrutamos y apreciamos toda buena música. El peruano no solo es de una sola música. En nuestra época eramos rockeros. El peruano baila de todo, en una fiesta bailamos de todo", dijo Bazán.

La ‘primerísima’ congregó a centenares de asistentes en el escenario Fusión del Vivo. En el inicio de su presentación dejaron claro que no se iba a sentir menos por estar ante un público diferente.

El repertorio de Armonía 10 es muy versátil. Tienen éxitos como ‘El cervecero’, ‘Lágrimas’, ‘Siempre pierdo en el amor’ y han adaptado canciones a la cumbia como ‘Tu amor es una trampa’, ‘Evidencias’ o ‘Ya te olvidé’. Con esta última canción se despidieron de Encendidos.

La 'primerísima' se despidió de Encendidos con 'Ya te olvidé'

