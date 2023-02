El presidente Martín Vizcarra en conferencia de prensa en el día 30 del Estado de Emergencia Nacional por la COVID-19 | Fuente: Presidencia

El presidente Martín Vizcarra dijo este martes que el Perú se encuentra en una primera fase de la lucha contra la pandemia de la COVID-19 que afecta al sistema de salud y a la productividad económica; y estimó que tras una segunda fase -que empezaría en junio y terminaría a fines de este año o a comienzos del próximo- el país entraría en "un estado más o menos de normalidad".

En conferencia de prensa de Palacio de Gobierno, el mandatario explicó que la primera etapa empezó en marzo, cuando se confirmó el primer caso de COVID-19 en el país, y aunque no tiene plazos fijos, tiene una duración aproximada de tres meses.

"Es una etapa de contención, como también es la etapa de mayor esfuerzo para detener" el avance de la epidemia y dar respaldo económico al país ante la paralización de la mayor parte de la actividad productiva, dijo Vizcarra, quien describió a esta fase como una hibernación.

"Y esto va a durar, incluso, después de que termine el estado de emergencia, el 26 de abril [...] ¿A partir del 27 todo normal? No. Comenzaremos a nivelar gradualmente, las actividades que puedan comenzar sin concentración masiva de personas [...] lento, para evitar rebrotes", indicó

"Pero sí hay muchas actividades que se pueden hacer manteniendo las disposiciones que hemos dado, eso es la primera fase, estamos justo a la mitad", agregó.

Salir de la hibernación

Vizcarra anunció que la segunda fase empezará en junio "cuando ya salgamos y empiece nuevamente a funcionar la sociedad, el aparato productivo".

"Tenemos que ir generando las condiciones para salir del proceso de hibernación para recuperar a fines de año o el primer trimestre del año 2021, un estado más o menos de normalidad".

El jefe de Estado dijo que esa proyección responde a la espera de una vacuna contra el nuevo coronavirus lograda por la ciencia en un plazo similar. "Los expertos lo pueden hacer en un año, empezaron a inicios de este año, entonces, a principios de 2021 seguramente ya tendrán la vacuna.

Tercera fase

El jefe de Estado explicó que tras el periodo de postcuarentena, se inicia una tercera etapa, que empieza el primer trimestre del 2021, donde habrá la necesidad de desarrollar grandes cambios estructurales, que involucran reformas de salud, laboral, energética, económica y social.

“Será un año de cambios estructurales. Tenemos que aprender la lección de no haber estado preparados como país. No es posible que haya un porcentaje de la población que no esté incluido en el sistema financiero, que no tenga DNI electrónico y que no aprovechemos las herramientas del mundo moderno. Pero cada crisis es una oportunidad de mejora.”, apuntó.

Agregó que se debe trabajar en un nuevo enfoque, pensando en la salud y en la educación como aspectos prioritariamente necesarios. “Estamos sufriendo por no haber valorado lo más importante”, manifestó.

