El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, señaló que para su gestión "no ha sido fácil" lograr mantener coordinaciones con el ministro de Salud, Víctor Zamora, para abordar a la COVID-19 debido a que la preocupación del Minsa "por atender sectorialmente las cosas ha desviado la necesidad de ver esto desde una perspectiva territorial".

"Las necesidades de la capital, además de tener también necesidades serias, son otras a las de las regiones, entonces hay que ponerle focos diferenciados y por eso no se puede tratar a todos por igual como si esto fuese un brochazo. Me preocupa que hay una visión de hacer un trabajo a todos por igual cuando la epidemia hay que tratarla de manera diferenciada", señaló.

En entrevista con RPP Noticias, el alcalde de Lima también se mostró abierto a la posibilidad de mantener la cuarentena en algunos distritos de la capital una vez que terminen las dos semanas adicionales establecidas por el Gobierno Central.

"No se puede tratar a todos por igual. Hay situaciones que incluso los infectólogos dicen que podría haber algunas cuarentenas diferenciadas, cercos epidemiológicos, también diferenciados, en función a donde se está produciendo la mayor cantidad de casos de coronavirus", señaló.

"Eso es algo que, si es necesario, hay que hacerlo. En otros países de América Latina se está haciendo una cuarentena diferenciada. En Chile se ha trabajado así y han tenido resultados importantes y es algo que tiene que hacerse muy claro", apuntó.

Muñoz también consideró que la decisión del Gobierno de ponerle una atención especial a los mercados debió realizarse desde el inicio de la pandemia en conjunto con las municipalidades y gobiernos regionales debido a que "no es ningún descubrimiento científico saber que un virus está en los lugares donde hay mayor aglomeración.

Para esto, destacó la importancia de contar con información sobre la evolución de los casos de COVID-19 y de los lugares donde se están produciendo más contagios. Sin embargo, señaló que cuando ha acudido al Ministerio de Salud ha recibido "información distinta del mismo ministerio".

Por esta razón, pidió "redimensionar la estrategia" contra la COVID-19 en el país debido a que los alcaldes a nivel nacional vienen reclamando "un verdadero engranaje entre el Ejecutivo, los gobiernos regionales y, especialmente, los gobiernos locales". En su opinión, esto último no ha venido funcionando de manera adecuada.

"Me enteré de que el ministro de Defensa estaba haciendo algunas cosas que no había coordinado con los alcaldes y él las daba por hechas. Esta situación está faltando, sobre todo para defender al territorio, que es donde se produce la transmisión del virus", señaló luego de reconocer que el Gobierno "no le dio el valor del caso" a los municipios.

Finalmente, el alcalde de Lima reconoció que para poder tomar mejores decisiones es necesario que el Gobierno tome la mayor cantidad de pruebas. En ese sentido, recordó que su gestión ha ofrecido desde hace varias semanas la posibilidad de que en los hospitales de la Solidaridad se puedan hacer las pruebas con materiales del Ministerio de Salud.

