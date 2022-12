Luis Suárez Ognio dio sus descargos después de que se le aplicara la vacuna Sinopharm. | Fuente: Andina

El exviceministro de Salud Pública, Luis Suárez Ognio, ofreció disculpas este miércoles, luego de que se conociera que fue inoculado con la vacuna de Sinopharm. En conversación con 'Nada está dicho' (NED) de RPP, dio sus explicaciones por este hecho.

"Pido disculpas si no se hizo público. No actuamos a escondidas. He conversado con gente del Viceministerio y le dije a Pilar Mazzetti que nos ofrecieron la vacuna experimental para protección. Pido disculpas si es tomado como algo oculto, aunque no lo fue", sostuvo Luis Suárez en relación con la dosis que se le aplicó.

Asimismo, Suárez Ognio lamentó que él y su exequipo sean blanco de críticas. "Nos están tratando como si fuéramos criminales. Antes de terminar la investigación, ya hemos sido condenados, despedidos de nuestros trabajos. Nuestras familias son acosadas. No estamos recibiendo el respaldo del Minsa y Defensoría del Pueblo", añadió el exviceministro de Salud.

El caso 'Vacunagate' y la explicación de Suárez Ognio

Además, dio detalles de la vacunación también a parte de su familia y círculo cercano. "Cuando la Universidad Cayetano Heredia nos presenta la estrategia, incluía la vacuna también a los contactos. Las personas más cercanas (entre ellos familia); había que proteger ese círculo. Era proteger al equipo. La vacuna era la oportunidad para hacer al protocolo más fuerte. Era la única razón (para inocularse)", sostuvo.

Por otra parte, se pronunció sobre lo que espera de la investigación, la cual buscará responsables directos para este hecho en medio de la llegada de las vacunas desde China.

"Yo soy el más indignado y el primero que pide que la investigación llegue a fondo. Cuando me entero que Martín Vizcarra y otras personas recibieron la vacuna, mandé un comunicado a la prensa antes que salga cualquier lista. No es un ensayo clínico cualquiera. Había que protegerse y se tuvo que adaptar a la situacion de la pandemia", manifestó.

Por último, mencionó que, "en una guerra, quienes dirigen deben estar protegidos. No nos ponemos al final de la fila, sino primero por razones estratégicas".

