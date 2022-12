Jorge Muñoz señaló que la prioridad son los trabajadores de la primera línea. | Fuente: RPP

El alcalde de Lima, Jorge Muñoz, se pronunció sobre la polémica generada tras conocerse que altos funcionarios y personas ajenas a los estudios clínicos de Sinopharm fueron vacunados en secreto.

El burgomaestre descartó estar en alguna lista porque no se ha vacunado. Al respecto, consideró que la prioridad deben ser siempre los trabajadores que se encuentran en la primera línea de lucha contra la pandemia.

“Respecto si a mí me han ofrecido (vacunarse), no me han ofrecido. No estoy en ninguna lista, no me he vacunado”, comentó Muñoz.

“Y si llegase en algún momento algún ofrecimiento, siempre he dicho que primero deben ser las personas de blanco, los médicos, las enfermeras, asistentes; las personas que están luchando en primera línea”, añadió.

Pide sanciones

Si bien el alcalde consideró que no se puede colocar “en el mismo saco” a todos los altos funcionarios y políticos, consideró que aquellas personas que fueron vacunadas merecen una sanción, aunque no especificó cuál.

“No a todos hay que ponerlos en el mismo saco o en la misma bolsa. Hay personas que han hecho las cosas mal, y hay que sancionar a las personas que han hecho las cosas mal”, sentenció.

Jorge Muñoz brindó estas declaraciones tras la inauguración del Parque Trabajadores Municipales, proyecto que consiste en remodelar espacios públicos del Cercado de Lima con una inversión superior a los 28 millones de soles.

