El doctor Godofredo Talavera, presidente de la Federación Médica Peruana, garantizó la atención a los pacientes durante la anunciada huelga de su gremio, que se realizará el 26 y 27 de agosto.

“No vamos a abandonar ningún puesto de trabajo. Vamos a seguir atendiendo carpas, equipos de respuesta rápida, emergencia, COVID, UCI, programas especiales, tuberculosis, cáncer. Nosotros nunca hemos abandonado (nuestros puestos)”, dijo en Ampliación de Noticias.

“Cuando hacemos huelga, dejamos de atender en consultorio. Y en esta oportunidad no hay consultorio, así que la atención va a seguir igual. Va a ser una protesta de los médicos que están libres, que están en descanso post guardia. No se va a perjudicar en lo absoluto la atención. La atención está garantizada. No vamos a retirar un médico para que deje de atender”, sentenció.

El dirigente reiteró que el gremio médico ha decidido protestar para exigir que se aumente el presupuesto del sector salud, así como para que se cumplan una serie de promesas asumidas por el Gobierno.

“El reclamo es mayor presupuesto para el sector salud, que se cumpla con nombrar a trabajadores que están más de diez años sin estabilizar su condición laboral, que tengamos medicamentos, oxígeno, que se nos pague a tiempo a los terceros”, comentó.

“Hay una ley que se ha aprobado hace más de 19 meses en el Congreso, que hasta ahora no se da el Reglamento, que es (para) fortalecer la rectoría del Minsa (Ministerio de Salud) en las regiones”, agregó.

¿Tensión con Mazzetti?

En otro momento, Talavera descartó que la protesta se deba a algún tipo de tensión con la ministra de Salud, Pilar Mazzetti. “El problema no va por ese lado”, sostuvo.

“Desde un inicio hemos saludado el nombramiento de la ministra. Creemos que es una persona que conoce el sector, que es mucho más directa, que nos está dando cifras más reales”, aseveró.

En ese sentido, el doctor dijo que si el presupuesto para Salud no se incrementa “vamos a seguir igual o peor”. “El compromiso de los presidentes ha sido aumentar el 0.5 % (de presupuesto) por año, incluido este Gobierno, pero no lo cumplen”, se quejó.

