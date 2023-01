Martín Vizcarra tomó juramento a Vicente Zeballos como presidente del Consejo de Ministros este lunes. | Fuente: Presidencia

Para el Ejecutivo, la carta de Mercedes Aráoz donde presenta su “renuncia irrevocable” a la vicepresidencia de la República no cambia el panorama político y ella sigue cumpliendo ese rol, según declaró este miércoles el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Zeballos. "No hay marcha atrás", dijo en diálogo con RPP Noticias.

"Desde una perspectiva constitucional legal sigue siendo vicepresidenta", repitió el exministro de Justicia en La Rotativa del Aire. Como aclaró Vicente Zeballos, Aráoz renunció "ante el presidente del Congreso y el Congreso no existe. Ha quedado disuelto”.

“Lo que está en ejercicio es la Comisión Permanente, ella sigue siendo vicepresidenta en este momento”, señaló Zeballos.

Ya que Mercedes Aráoz aún ocupa el cargo de segunda vicepresidenta, ella aún puede entrar y salir de Palacio de Gobierno, informó Zeballos. Es más, el presidente del Consejo de Ministros aseguró el Martín Vizcarra busca reparar la relación con ellos y entablar conversaciones con “mayor fluidez”.

Sin embargo, fuentes de RPP Noticias señalaron que aunque Aráoz permaneció en su hogar este martes y no acudió a Palacio, ya le anunciaron que no puede ingresar al Despacho de la Vicepresidencia. “De hecho no dejan entregar a su secretaria”, manifestaron.

Renuncia de Mercedes Aráoz

A través de un documento compartido en su cuenta de Twitter, la segunda vicepresidenta del Perú presentó su renuncia este martes. Mercedes Aráoz señaló que de esta manera se daría paso a las elecciones generales “en el más breve plazo por el bien del país”.

"Deseo profundamente que nuestra patria supere esta grave crisis institucional, para el bien de todos los peruanos, especialmente de los menos favorecidos que son los más perjudicados por la irresponsabilidad de los políticos", concluyó en su carta.

Sin embargo, como dijo Zeballos en RPP Noticias, la postura del Gobierno no cambia.

