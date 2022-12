Augusto Rey trabajó como regidor durante el mandato de Susana Villarán. | Fuente: Andina

El exregidor y exasesor de la Municipalidad de Lima durante la gestión de la ex alcaldesa de Lima Susana Villarán, Augusto Rey, respondió sobre los correos difundidos este último domingo en donde habría coordinado la recepción de dádivas y cobros con la empresa brasileña OAS.

En conversación con RPP Noticias, Rey señaló que los correos difundidos no tienen ningún indicio de un acto de corrupción y que siempre ha actuado con transparencia.

"A mí me indigna que se haga una acusación de este tipo sobre un requerimiento básico a una empresa que invierte una zona de afluencia directa y tiene responsabilidad social con la gente de ahí. Cambiar el argumento como si fuese un acto poco ético o irregular me molesta e indigna porque siempre he actuado con transparencia y honestidad", señaló Rey.

Además, apuntó que los correos "se están leyendo de manera distorsionada" y que si bien estos se podrían prestar para que sean "sacados de contexto" no hay de malo en ellos.

Rey aseguró además que si bien ahora se encuentra en Inglaterra realizando estudios, no le teme a que se abran investigaciones al respecto. "Los correos son claros, son transparentes y rechazo cuestionamientos sobre algo que es muy normal como la coordinación diaria para cumplir objetivos", precisó.

La denuncia

Según reveló el dominical Panorama una serie de correos institucionales de coordinaciones entre Augusto Rey y la empresa brasileña OAS.

En un correo del 7 de febrero de 2012, Valfredo de Assis Ribeiro, representante de OAS, le dice al entonces asesor municipal lo siguiente: "José Miguel [Castro] me llamó ayer por teléfono para hablar de los temas más importantes y de corto plazo, ahora en curso. Me cobró la firma del acta”.

En otro correo, André Bianchi, gerente general de la empresa LAMSAC, a cargo de la concesión de la obra Línea Amarilla, le escribió a Rey: "Augusto, queremos firmar el acta hoy. Si firmamos hoy, mañana hacemos el depósito a ustedes".

