El gobernador regional mencionó que ha emitido un comunicado para exhortar a las familias a que acepten que sus pacientes sean trasladados vía aérea. | Fuente: RPP Noticias

Un grupo de ciudadanos se niegan a que sus familiares contagiados con la COVID-19, internados en el Hospital Amazónico y EsSalud de Pucallpa, región Ucayali, sean trasladados a Lima. Ellos ponen como condición ir con un familiar, así lo confirmó el gobernador regional, Francisco Pezo Torres.

La autoridad regional dijo que el premier visitó Ucayali y acordaron que se trasladarían pacientes a la Villa Panamericana. “Con la finalidad de tener más espacio, se trasladarán un promedio de 100 pacientes, también para no tener la presión del oxígeno porque no estamos siendo abastecidos. Pasan a Iquitos y de regreso pueden recogerlos. Ayer ha llegado un vuelo y no pudimos mandar a ninguno”, mencionó.

Además, acotó que ha emitido un comunicado para exhortar a las familias a que acepten que sus pacientes sean llevados vía aérea e indicó que a la fecha tienen 90 camas en dos hospitales del MINSA, pero están ocupadas. Sin embargo, hay muchos pacientes en casa y se requieren más camas para atenderlos.

Francisco Pezo afirmó que cuentan con 14 equipos de atención médica que se encargan de brindar atención en las casas de los pacientes y aun así no es suficiente.

Asimismo, el gobernador de Ucayali precisó que recibió del Ejecutivo un promedio de cinco millones de soles para atender la emergencia y que con las modificaciones presupuestales realizadas por su gestión, hay 60 millones de soles, de los cuales admite que solo han gastado 10 millones de soles.

Responde a Comisión de Fiscalización del Congreso

Tras el incidente ocurrido el miércoles 20 de mayo cuando fue citado a responder ante la Comisión de Fiscalización, presidida por Edgar Alarcón, dijo que no aceptó que se diga que faltó el respeto a los parlamentarios. “Porque estuve a la hora indicada de la citación y no iniciaban, por ello opté en ir a comprar medicamentos para atender a mi madre anciana que está enferma”, acotó.

Finalmente, mencionó que pidió la reprogramación de la citación y si no la aceptan enviará su informe por escrito, además cuando termine la pandemia, pedirá una auditoria a la Contraloría.

“Dentro de nuestros congresistas, muchos ya están ya en campaña política y quieren hacer show con los gobernadores. Nosotros tenemos mucha responsabilidad, no es que no queremos. Después que pase esta pandemia estoy llano a toda investigación, pero en plena pandemia no puedo sentarme una hora a atender a alguien que no está viendo la salud de mi pueblo”, dijo el gobernador regional de Ucayali.

Te sugerimos leer