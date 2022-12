Video muestra a candidato al Congreso dar supuesto dinero a conductor radial. | Fuente: Redes sociales

El candidato al Congreso por Somos Perú, José Marcos Santos Popuche, fue captado en un video en el que, al finalizar una entrevista en un medio local, le hace una aparente entrega de dinero al conductor con el que compartía el set, en la región Tumbes.

Las imágenes fueron transmitidas en vivo a través de la plataforma de Facebook del medio Antena 10 de la región fronteriza y ocurrió cuando la entrevista había finalizado.

Consultado sobre el tema, Santos Popuche negó haber entregado dinero al conductor radial y dio a entender, al sacar de su bolsillo una caja de chicles y mostrárselos a los periodistas que lo interrogaron, que lo que proporcionó fue esa golosina.

"Yo, en un programa de televisión, no voy a ser tan ignorante de sacar plata para decirle: 'Oye, mira'. Yo me meto (la mano) al bolsillo y estoy así (hace el ademán de sacar la caja de chicles)... Yo no le he entregado dinero... Así es... Yo ando con mis chicles y lo tengo así (enseña un chicle)... ¿Quieren saber ustedes la verdad? Invítenme a un programa y yo voy", dijo.

Pronunciamiento de la radio

A través de un comunicado, la emisora local dio a conocer la suspensión del programa periodístico por "infringir" la normativa electoral, además, de las normas internas del medio y aclaró que se trata de un espacio contratado.

Al respecto, Santos Popuche dijo que enviará una carta notarial a la gerenta porque lo está difamando.

Vizcarra pide que se investigue

"Definitivamente, sabemos que eso está prohibido y nadie lo puede hacer. Así que se someterá a la investigación", señaló Martín Vizcarra, expresidente y ahora candidato por Somos Perú, en conferencia de prensa dada en Tumbes, donde precisamente se encuentra.

Vizacarra junto al Daniel Salaverry, candidato presidencial, están de visita en la ciudad norteña para continuar con su campaña proselitista.

