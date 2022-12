Martín Vizcarra, expresidente de la República y candidato al Congreso por Somos Perú. | Fuente: Andina

La fiscalía en Tacna pidió comparecencia con restricciones para Mario Vizcarra Cornejo y la detención domiciliaria de César Vizcarra Cornejo -hermanos del expresidente Martín Vizcarra- tras formalizar la investigación preliminar sobre presuntos delitos de peculado doloso y colusión agravada en el caso de la presunta organziación criminal 'Los saqueadores de Ilabaya'

Segun el tercer despacho de la fiscalía anticorrupción de Tacna, los hermanos de Martín Vizcarra, vinculados a la empresa CyM Vizcarra, habrían concertado directa e indirectamente con funcionarios de la Municipalidad Distrital de Ilabaya para proveer el servicio de alquiler de maquinarias para la obra de construcción de una defensa ribereña en los rios Ilabaya y Locumba en septiembre de 2018.

Lo que cuestiona la fiscalía es que CyM Vizcarra no figura como contratada por el municipio, sino un tercero, Eladio Castro Berrios, quien figura en los documentos de pago del municipio. La investigación presume que César Vizcarra habría usado a Castro Berrios como fachada.

Martín Vizcarra citado bajo apercibimiento

En el caso los 'Los saqueadores de Ilabaya' se investiga también al exalcalde Luis Cerrato Tamayo como presunto líder de la organización criminal y a ex fuincionarios de la municipalidad por presuntas irregularidades en la gestión 2015 - 2018. En este periodo se habría simulado pagos por servicios, servicios internos no realizados, pago a personas que no trabajaron en la comuna y pagos a regidores por no fiscalizar la gestión edil.

La fiscalía también ha solicitado la declaración testimonial del expresidente Martín Vizcarra, bajo apercibimiento de ser conducido de manera forzada por la Policía en caso de que no asista.

