Tacna: Médicos aplican "criterio de recuperabilidad" para ocupación de camas UCI

Debido a la falta de camas en la Unidad de Cuidados Intensivos en la región Tacna, los médicos aplican el criterio de "recuperabilidad de pacientes" para elegir quiénes ocuparán una de estas en el hospital Hipólito Unanue, afirmó su director, Edgar Concori Coaquira.

"(Cuando) Fallece uno, dentro de los elegibles, tiene que entrar el que tiene mayor criterio de recuperabilidad. No tenemos (camas) UCI y eso ocurre en todo el país", dijo en rueda de prensa.

Luego, detalló la explicación. "Uno de los criterios para ser tributario de cama UCI es el factor de recuperabilidad, paciente que tiene más pronóstico favorable, ingresa a camas UCI. Si son pacientes ya mayores de edad, tal vez con pocas posibilidades de vida, prácticamente tiene que esperar a que las camas se liberen con más tiempo", manifestó.

Concori señaló que, tras la reciente instalación de dos camas UCI adicionales, hoy, el hospital Unanue cuenta con 14. Y en las próximas horas esperan implementar dos más para contar con 16.

El médico comentó que si en diciembre fallecían entre dos o tres pacientes al día, el miércoles murieron siete en el hospital Unanue. "El último día llegaron 26 pacientes y 11 de ellos fueron hospitalizados. Muchos llegan en estado avanzado", precisó.

La autoridad de salud deslizó las posibles causas del incremento acelerado de casos de pacientes infectados con el nuevo coronavirus.

"Aparentemente se originó en las fiestas de fin de año. Otro motivo también es que aquí ya está (circulando) la nueva variante del virus. Y también, un factor importante, es que muchas personas todavía no toman conciencia de lo que estamos viviendo. Muchas personas no usan mascarillas o no cumplen con la distancia social", señaló Concori.

