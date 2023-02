Consejo Regional esperará respuesta del gobernador regional. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Rumiche

El Consejo Regional de Tacna dio 72 horas al gobernador regional Juan Tonconi Quispe para que implemente un Plan de Emergencia y poder afrontar la crisis que atraviesa la región por el nuevo coronavirus.

Mediante un pronunciamiento, los consejeros indicaron que de no presentarse el referido plan solicitarán al Gobierno Nacional la intervención del Ministerio de Salud para tomar acciones concretas y frenar la propagación de la COVID-19, enfermedad que también afectó a la consejera Luz Huancapaza.

En tanto el Colegio Médico de Tacna a través de un comunicado, rechazó la actitud de Tonconi Quispe, quien llegó al hospital regional para mostrar que cuentan con las condiciones adecuadas para el tratamiento a los pacientes con la COVID-19.

Con relación al funcionamiento del hospital de Viñari, los médicos indicaron que, por el momento no puede operar pues no se ha contratado personal médico, asistencial, de limpieza y seguridad; además no hay laboratorios, entre otras áreas.

En cuanto a los dos hospitales de la región, se conoció por información de personal médico que han colapsado debido al incrementado el número de personas contagiadas con la COVID-19.

En el hospital Hipólito Unanue cada media hora ingresan las ambulancias con pacientes que llegan por falta de oxígeno, y los fallecidos son retirados bolsas negras.

El mismo panorama se ve en el hospital de EsSalud en Calana, donde muchas veces la capacidad de la morgue colapsa y los fallecidos son colocados fuera de área; aquí los familiares denunciaron que no reciben información del estado de salud de los pacientes y solo se enteran que murieron.

Según el último reporte de la Sala Situacional COVID-19, en Tacna se registran 5 305 personas contagiadas con el virus; en solo 24 horas se incrementó en 209 casos. También se reportan 174 fallecidos.

Hospitales de la región Tacna colapsaron ante incremento de pacientes con la COVID-19 | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: Javier Rumiche

Te sugerimos leer