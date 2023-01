Los vecinos de la localidad de Santiago de Borja participaron de festividad sin respetar los protocolos de salubridad. | Fuente: Facebook

Vecinos del centro poblado de Santiago de Borja, jurisdicción del distrito de Barranquita, en la provincia de Lamas (Región San Martín), celebraron una fiesta patronal en honor al Cristo de Logroño a pesar de las restricciones por la pandemia de la COVID-19.

En un video que fue compartido a través de las redes sociales, se observa a más de cien personas aglomeradas, entre niños y adultos, participando de la festividad sin utilizar mascarilla, ni respetar el distanciamiento físico.

Autorida convocó a participar de la fiesta

La subprefecta distrital, Consuelo Rodríguez Celis, indicó que la actividad se realizó en Semana Santa y que, según la información que maneja, fue el propio alcalde vecinal de Santiago de Borja el que invitaba a celebrar la fiesta patronal.

“Totalmente la gente es insensible, aquí hay muchos casos ahorita y la Policía Nacional no tiene la logística para desplazar. El patrullero de la comisaría está en el depósito malogrado. Cuando he averiguado, me dijeron que el alcalde vecinal de Santiago de Borja estuvo invitando con un autoparlante”, dijo.

En el distrito de Barranquita 610 personas que se han contagiado con la COVID-19 desde que inició la pandemia, según explicó la subprefecta distrital, Consuelo Rodríguez Celis.

La región San Martín, según el Comando Covid Regional, registra en los 5 días de abril 49 fallecidos y 192 personas hospitalizadas, de ellas 56 se encuentran en UCI. Mientras que la cifra total de fallecidos desde que empezó la pandemia es de mil 434.

