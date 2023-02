Incluso lo familiares ingresaron al hospital por las rejas del hospital de EsSalud. | Fuente: RPP Noticias | Fotógrafo: RPP

Las rejas no fueron un impedimento para que decenas de personas ingresen al Hospital de EsSalud de la ciudad de Juliaca, en la provincia de San Román (región Puno), y así puedan ver a sus familiares que se encuentran internados en el establecimiento, ante la falta de información sobre el estado de salud de sus seres queridos.

Según denunciaron las personas que ingresaron, sus familiares están en los pasillos y no recibir atención a las enfermedades que padecen que no son COVID-19. Son muchos los pacientes que llegan al hospital por otras emergencias y sus familiares tienen que llevar colchón, almohada y frazada, pues no hay camas.

Una de las mujeres que se encontraba afuera del hospital dijo que su padre no recibió la diálisis que necesita realizarse todos los días.

"A mi papá lo tienen que dializar interdiario, él necesita su tratamiento con urgencia, ya se esta hinchando. Me han dicho que me lo lleve, pero ahora resulta que se ha contagiado con el nuevo coronavirus y eso ha sido aquí en este hospital", detalló.

La disconformidad de las personas se ha incrementado, así como la concurrencia de los pacientes en emergencia y el área COVID-19.

Por su parte, Martín Álvaro Ordóñez, director del hospital III en Juliaca, refirió que los médicos no se dan abasto para atender a todos los pacientes, por esta razón, muchos de ellos, esperan en los pasillos, pero cumpliendo los protocolos de bioseguridad.

Según el último reporte de la Sala Situacional, Puno reporta 3 965 casos confirmados del nuevo coronavirus, hay 149 hospitalizados y 154 han fallecido.

Familiares de los pacientes denunciaron que están abandonados.

