“Ni al baño me dejaban ir y mi bebé estaba cansado de llorar”, señala madre que fue enmarrocada a una silla por la Policía en Juliaca

Emilia Mamani contó que tiene cinco medidas de protección, pero su expareja siempre la busca para agredirla. | Fuente: RPP

Emilia Mamani Coaquira, de 41 años, es la mujer que fue enmarrocada por la Policía a una silla del Terminal Terrestre de Juliaca (lugar donde se ubica la comisaría sectorial de San Román) desde el lunes hasta el miércoles, pese a tener a su bebé en brazos.

Ella contó en el programa Conexión, de RPP Noticias, los maltratos que recibió por parte del personal policial durante el tiempo que permaneció enmarrocada tras ser detenida junto a su expareja, Segundino Huayapa Hancco, por una presunta mutua agresión.

“Una policía femenina estaba y yo le dije que quería ir al baño y ella me dijo 'no, no, no, el fiscal ordenó que te quedes aquí y tenemos que cumplir', después ya me dejaron ir al baño”, dijo.

En otro momento recordó que a los agentes policiales no les importó que estuviera con su bebé en brazos sin poder atenderlo con comodidad por lo que el pequeño no dejaba de llorar.

“Le pregunté a la señorita hasta qué hora voy a estar enmarrocada, que mi bebito ya estaba cansado de llorar y me respondió: 'Toda la noche así vas a estar, así vas amanecer, yo no te voy a poner una niñera' ”, contó.

Al respecto el jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Libardo Enríquez, indicó que este es un caso que debe ser sancionado, ya que los policías y el fiscal Ernesto Rojas Cayllahua no actuaron como la ley indica y tuvieron un trato denigrante hacia Emilia Mamani.

“Cuando nos enteramos del caso, el miércoles en la mañana, de inmediato me comuniqué con la comisaría y pedí que ya no la tengan enmarrocada y la lleven a un local adecuado. También hemos solicitado para que nos den toda la información desde que fue detenida hasta que fue liberada”, dijo Enríquez.

Para el representante de la Defensoría del Pueblo los policías tras comunicar al fiscal de la detención de ambas personas debieron informar al Centro de Emergencia Mujer, para que brinde apoyo a doña Emilia y asistencia a su bebé.

“Nos han informado que el Ministerio Público ya abrió un proceso al fiscal Ernesto Rojas Cayllahua por negligencia en ejercicios de sus funciones. También hemos pedido a la inspectoría de la Policía a investigar este caso.”, dijo.

Las rondas campesinas hicieron público el caso del abuso que se cometió con la madre de familia en la ciudad de Juliaca. | Fuente: Cortesía

Pero, esta no es la primera vez que Emilia Mamani es agredida por su expareja, prueba de ello son las cinco medidas de protección que tiene y que no se cumplen.

“Cinco medidas de protección tengo, no hace caso, no hace caso y sigue viniendo a agredirme. Yo trabajo vendiendo chicharrones, no me deja trabajar”, contó Emilia.

Segundino Huayapa Hancco la agrede cada vez que la busca ya que ella se niega a retomar la relación.

“Él quiere volver conmigo y estar a la vez con otras mujeres. En su tierra había tenido delitos. Ya antes ya me golpeado lo he denunciado, no me siento protegida por gusto son las medidas de protección, no respeta nada”, indicó.

Emilia recordó también que desde que estuvo embarazada fue víctima de malos tratos.

“Él me abandonó cuando tenía 7 meses de gestación, vivíamos en una casa que alquilada. Yo estaba vendiendo caldo de cabeza, me dijo que iba a ir al baño y se fue a la casa y se llevó todo”, señaló.

Ella tuvo que buscarlo para que reconozca a su bebé, cuando eso ocurrió Segundino Huayapa la denunció por secuestro.

Ante esta difícil situación la Defensoría del Pueblo pidió a las autoridades brindarle una verdadera protección a través del Centro de Emergencia Mujer que ya tomó el caso y se contactó con Emilia Mamani.

El jefe de la Oficina Defensorial de Puno, Libardo Enríquez, lamentó que la Policía que debería brindarle protección la haya maltratado también.

