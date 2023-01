Pobladores piden retiro de antena de telefonía | Fuente: RPP Noticias

Vecinos de la Urbanización La Rinconada, del Centro Poblado de Salcedo de Puno, protestaron para exigir el retiro de una antena de telefonía colocada por una empresa constructora durante el estado de emergencia.

El dirigente de dicha urbanización, Néstor Paredes, señaló que la instalación no cuenta con la aprobación de los lugareños y se realizó además en la vivienda de un vecino que no habita la zona. Por ello este último fue declarada persona no grata por los pobladores.

“Lo instaló una empresa constructora. Han trabajado de día y de noche y los domingos. A nosotros nos intervienen por protestar, pero a ellos que han trabajado en la cuarentena, nada les han dicho. Estamos protestando, pero el municipio no nos hace caso”, indicó.

El dirigente contó que esta lucha viene desde agosto del 2019, fecha en que la empresa inició los trabajos de construcción de varias antenas de telefonía sin tener la aprobación de los vecinos.

Por esta razón, los moradores de Salcedo exigen a la autoridad local la suspensión de los trabajos en otras zonas.

“Que se lleven la antena al cerro. No queremos antenas en este lugar”, exigieron los vecinos.

RPP Noticias intentó comunicarse con el alcalde de Puno Martín Ticona, pero no contestó las llamadas.

