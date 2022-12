El legislador aseguró que solo transmitió la preocupación de los pobladores y que han tergiversado sus declaraciones. | Fuente: Composición

Your browser doesn’t support HTML5 audio El congresista Orlando Arapa dijo que están tergiversando sus declaraciones. | Fuente: Composición

El congresista de la República por Acción Popular, Orlando Arapa Roque, calificó como una “anécdota” sus declaraciones en las que afirmó que unas avionetas estarían esparciendo la COVID-19.

Arapa señaló que los “grupos de poder” le están realizando un cargamontón por sus acciones legislativas. Aseguró que él solo lleva la voz del pueblo.

“Nunca he afirmado que habían aeronaves esparciendo virus en la región de Puno, así no ha sido mi versión lo único que hice fue transmitir la preocupación de los pobladores de mi región y algunas regiones del sur que me habían alcanzado sobre presencia de aeronaves en tiempos de la emergencia donde probablemente estén contaminando, eso se dijo”, manifestó el congresista.

El legislador aseguró que están tergiversando sus declaraciones a raíz de sus acciones legislativas.

“Están tergiversando lo vertido por mí sobre el cual se me hace un cargamontón, por cierto esto es un anécdota; sin embargo, desde que pedí la vacancia presidencial, planteara el cambio de la Constitución Política del Perú, desde ese entonces tratan de desacreditarme permanentemente a nivel nacional ”, agregó Arapa Roque.

Durante una transmisión radial el pasado viernes, el parlamentario señaló haber recibido las versiones de pobladores de las provincias Azángaro, Moho, y otras de la zona norte de la región, de un supuesto sobrevuelo de avionetas y drones que habrían esparcido el nuevo coronavirus.

El legislador, incluso, dio su testimonio de que en Tacna subió el número de muertes tras el sobrevuelo de avionetas y se comprometió a citar al ministro de Defensa.

"Estaría pasando esto, esperemos que no sea así. Nosotros vamos a convocar a al ministro de Defensa y a preguntarle qué ha pasado, qué avionetas han tenido permiso estos días para sobrevolar por todos estos pueblos", cuestionó el pasado viernes.

Tras estas declaraciones, la bancada de Acción Popular emitió un comunicado en donde las calificó de "irresponsables".

"La bancada de Acción Popular expresa su frontal rechazo ante las sorpresivas declaraciones vertidas por el congresista Orlando Arapa, respecto a las especulaciones acerca de que avionetas y drones estarían esparciendo el coronavirus en la región Puno", señalaba el comunicado.

Te sugerimos leer