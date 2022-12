Un grupo de personas bloquea el sector de Collana-Chillora, del distrito de Caracoto. | Fuente: Blas Condori

Cientos de personas tienen bloqueado el sector de Collana-Chillora del distrito de Caracoto, en la provincia de San Román, Puno, para exigir la descontaminación de la cuenca Coata.

RPP constató tres bloqueos: en el sector de Collana-Chillora, en el óvalo por la Universidad Andina Néstor Cáceres Velasquez y en el ingreso a la ciudad de Juliaca.

Los manifestantes solicitan la instalación de una Comisión de Alto Nivel con la presencia de los ministros de Salud, Agricultura, Ambiente y Energía y Minas para brindar soluciones a la contaminación de la cuenca Coata y atender a los más de 50 mil pobladores afectados.

Asimismo, piden la declaratoria de emergencia de la cuenca Suchis en el distrito de Cojata, de la provincia de Huancané, debido a la contaminación por los trabajos en la minería informal del lado boliviano.

Un manifestante pidió la presencia del presidente Francisco Sagasti y todo su gabinete. | Fuente: Blas Condori

"Pedimos que se atiende inmediatamente los proyectos de saneamiento básico para que la gente ya no tomé agua con metal pesado, los proyectos de descontaminación. También médicos especializados, tenemos niños de cuatro años que necesitan atenderse de emergencia. Pedimos la presencia de la autoridad nacional. No vamos a retroceder, vamos a seguir, hoy día, mañana y así. El señor Sagasti no sea indiferente, lo invitamos al presidente con todo su gabinete. El pueblo pide agua", señaló un manifestante.

Se reporta una gran cantidad de vehículos de servicio público y particular varados, sus conductores y viajeros solicitan el paso momentáneo.Mientras que, los pasajes de Puno a Juliaca se ha incrementado de cinco hasta 15 soles.

Los manifestantes piden la visita de una Comisión de Alto Nivel para impedir la contaminación de la cuenca Coata. | Fuente: Blas Condori

