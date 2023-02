Miles de vecinos reciben chorros de agua frente al local de la Compañía de Bomberos de Catacaos. | Fuente: RPP

Miles de personas recibieron este domingo profusos chorros de agua en el 'manguerazo' que marcó el inicio de la fiesta de carnaval en Catacaos, un acto que ha generado polémica por la escasez de agua que sufrieron por más de dos semanas otros distritos de la provincia de Piura.

Miembros del cuerpo de bomberos lanzaron agua con mangueras desde lo alto de la Compañía de Bomberos Catacaos N°40, mientras vecinos del distrito saltaban y celebraban con cantos al ritmo de bandas de percusión.

Algunos cantaban la frase 'Duela a quien duela' en alusión a las críticas al evento por los problemas de agua en distritos como Santa Rosa, San Martín, Ficus, Tallanes, Castilla y la ciudad de Sullana, donde el último lunes denunciaron que no tenían agua potable desde hace 15 días.

Las autoridades de Catacaos informaron que en el ´manguerazo´ se usó agua de acequia tratada.

Al inaugurar la celebración, el alcalde de Catacaos, José Luis Muñoz Vera, llamó resentidos a los que se oponían a la celebración del manguerazo. "Son las fiestas del pueblo y contra el pueblo nadie se puede meter", dijo.

"Ha habido por ahí gente resentida, cobardes, incluso que se esconden en volantes que han querido que no se haga esta fiesta", manifestó.

Muñoz Vera recordó que el año pasado Catacaos tuvo problemas de agua, pero aun así y contra la oposición de mucha gente, la celebración se llevó a cabo.

"En un momento, el año pasado, casi suspendo el carnaval, pero me di cuenta de que son fiestas del pueblo. Esta vez, nosotros no hemos tenido problemas de agua -lo ha tenido Castilla, 26 de Octubre- y con mayor razón por qué no vamos a hacer nuestro carnaval", comentó.

Los argumentos del alcalde de Catacaos para seguir adelante con el ´Manguerazo' pese a las cuestionamientos. | Fuente: RPP

El último lunes, un grupo de vecinos se movilizaron hasta el Gobierno Regional de Piura, Servando García, para mostrar su incomodidad y preocupación por el desabastecimiento de agua potable. Los manifestantes también pidieron la pronta intervención de la Sunat por los cobros de recibos de agua que emitirá la EPS Grau.

Te sugerimos leer