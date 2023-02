La familia Castro Talledo fue vacunada contra la COVID-19 en el "VacunaCar" de la Universidad de Piura. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

Una familia de tres integrantes se vacunó contra la COVID-19 el mismo día, en la ciudad de Piura. Se trata de los Castro Talledo, quienes acudieron al "VacunaCar" de la Universidad de Piura a bordo de su vehículo.

María del Rosario Castro, de 39 años y con síndrome de Down, llegó junto a su madre María Cristina Talledo, de 77 años, y su padre Óscar Alberto Castro, de 72 años.

"(Estoy) Contenta, la preocupación más grande que tenía era por mi hijita. A Dios gracias se presentó la ocasión de vacunar a las personas con síndrome de Down y la he traído rápido... Me siento más segura, ella es lo más importante", dijo María Cristina.

El señor Castro indicó que desde el inicio de la pandemia solo salieron las veces requeridas. "Sharito no comprendía mucha la situación (de la cuarentena), pero de vez en cuando salíamos en el carro para dar una vueltita. La hemos pasado bien tomando todas las medidas necesarias", señaló.

Piura inició el martes 11 de mayo la vacunación a las personas con síndrome de Down mayores de 18 años, pese a que el Ministerio de Salud no ha enviado un lote específico para su inmunización, según señalaron las autoridades regionales.

Los usuarios del "VacunaCar" señalaron que hicieron fila un día antes para ingresar al local. En este centro de vacunación se aplicaron 600 dosis en los dos puntos establecidos de pase vehicular y peatonal.

Se formó largas filas para el servicio de "VacunaCar" en los exteriores de la Universidad de Piura. | Fuente: RPP | Fotógrafo: Gustavo Guarnizo

