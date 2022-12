El joven fue auxiliado por un grupo de vecinos. | Fuente: RPP NOTICIAS | Fotógrafo: CORTESÍA

Un joven dirigente y promotor de las marchas pacíficas por la crisis política, identificado como Jaime Gonza Rivera, denunció que el lunes por la noche fue atacado por dos hombres, quienes solo se llevaron su DNI y el celular y no su mochila donde tenía objetos de más valor y dinero. El hecho, señaló, ocurrió pasadas las once de la noche cuando caminaba hacia su casa, ubicada en Villa Miranda, en el distrito de Veintiséis de Octubre, en Piura.

Gonza Rivera contó a RPP Noticias que el lunes, alrededor de las 10:50 p.m., junto a sus compañeros, devolvió los últimos objetos (parlantes), utilizados en la marcha. Luego, tomó un colectivo con dirección a su casa. Aquel lo dejó en un grifo ubicado en la intersección de las avenidas José Aguilar Santisteban y ex Chulucanas.

Según su relato, mientras caminaba, notó que un hombre lo seguía y decidió acelerar el paso. De pronto, apareció otro hombre que dijo “él es, quítale el celular”. “No eran delincuentes o fumones comunes. Eran altos, corpulentos, con pantalones jeans y zapatillas. Tampoco sacaron un verduguillo o destornillador para amenazarme”, dijo.

El joven agregó que uno lo lanzó al suelo y le puso la rodilla en el cuello. Mientras que el otro revisó su billetera y "buscaba algo". Hasta que, según contó, uno de los hombres sacó su DNI y le dijo: “tú eres el pend..., ¿no?”. Gonza, narró, empezó a gritar y pedir ayuda. Tras eso, manifestó, lo hirieron en la cabeza golpe´ndolo con un ladrillo.

Gonza añadió que luego, los dos hombres huyeron en una moto lineal. El dirigente fue auxiliado por unos vecinos, quienes le curaron la herida y le dieron un medicamento. Recién el martes por la tarde, pudo obtener un equipo celular y comunicó a sus compañeros lo sucedido. Este miércoles, dio cuenta del hecho a la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (CNDHH), y luego hizo la denuncia en la Comisaría de Los Algarrobos.

Gonza dijo a RPP Noticias que sospecha que no se trata de "un robo común", sino, "un atentado" producto del seguimiento de la inteligencia policial o militar, dirigido a los promotores de la marcha nacional contra el Congreso, el expresidente Manuel Merino, y la crisis política.

“Nosotros hemos tenido cierta notoriedad, hemos visto que algunos nos han tomado fotos, nos hemos sentido perseguidos. Yo he estado conduciendo los tres últimos programas de la marcha. Yo sospecho que son [agentes] de Inteligencia. No sé si de la policía o de otro grupo. Solo se han llevado mi celular, mi DNI y no mi mochila o dinero”, expresó.

"Nosotros nos hemos reunido pacificamente, no hemos ocultado nada, algunas personas nos han colaborado. Solo esas coordinaciones hemos estado haciendo, y vamos a seguir. Yo ya he marchado en protestas pasadas", manifestó.

RPP Noticias intentó conseguir la respuesta del comando de la Primera Macrorregión Policial Piura - Tumbes. Sin embargo, no obtuvimos respuesta hasta el cierre de la nota.

Asimismo, la CNDDHH informó que ha tomado conocimiento de este hecho y asesora al joven en defensa de sus derechos.

