Los centros de salud de Piura no están preparados para una segunda ola del nuevo coronavirus e incluso son una fuente contagio para la COVID-19, aseguró el presidente de la Federación Médica de Piura, Arnaldo Vite Quiroga.

Durante un plantón realizado en el frontis del Gobierno Regional, el dirigente señaló que los centros de salud no tienen áreas diferenciadas para la atención de pacientes COVID-19 pese al riesgo de contagio.

"Los centros de salud no tienen purebas moleculares, equipos de protección personal, no tienen áreas diferenciadas, el mismo personal atiende a todos los pacientes. Son fuentes de contagio, porque algunos no tienen agua para aplicar las medidas de higiene", expresó

Añadió que tampoco cuentan con pruebas para el diagnóstico y equipos de protección personal. Esto pese a que según sus reportes la región ya ha empezado la segunda ola de cobtagios del nuevo coronavirus. "Tenemos pacientes en fila por una cama en la.unidad de cuidados intensivos" dijo.

Por ello, en el planton exigieron al Gobierno Central que se aumente a 5 % del PBI el presupuesto anual para el sector salud, que cumplan la norma de nombramiento automático y que el TC declare infundada la demanda de inconstitucionalidad presentad, más pruebas moleculares, EPP, el pago de la deuda a terceros, entre otros.

El director de Inteligencia Sanitaria de la Diresa, Eddy Leyva Villalonga, reconoció que hay un incremento en el registro de contagiados, hospitalizados y que las camas UCI siempre están ocupadas, pero dijo que no se trata de una segunda ola, porque los casos no se han duplicado o triplicado.

Precisó que los distritos con picos de contagios son Piura, Castilla, Veintiséis de Octubre, Sullana, Chulucanas, Pariñas y Marcavelica.

