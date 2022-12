Largas filas se forman en los establecimientos comerciales de la región Piura, lo cual eleva los contagios. | Fuente: GRUPO RPP / Piura | Fotógrafo: Cortesía

Los regidores de la Municipalidad Provincial de Sullana acordaron, por unanimidad, solicitar al gobierno central que el horario de inmovilización social en Piura por la COVID-19 sea igual al que se cumple en otras regiones donde los desplazamientos se prohiben de 8 p.m. a 4 a.m., esto, con la finalidad de evitar aglomeraciones.

El pedido fue formulado por el regidor Carlos Barba, quien sustentó que el horario de atención de los mercados, supermercados, entidades financieras y farmacias no es suficiente para atender la alta demanda de los sullaneros.

El concejal señaló que las aglomeraciones también se producen porque en algunas localidades de la provincia de Sullana, algunas agencias bancarias no están atendiendo.

Este pedido será concertado con autoridades de la provincia y de la Dirección Regional de Salud Piura, a fin de que en los próximos días se eleve al gobierno central.

“Hemos evidenciado que esta estrategia no ha tenido éxito en nuestra ciudad, porque ha generado aglomeración de personas en los diferentes puntos, por el temor de no poder cobrar su bono dentro del plazo previsto o de no llegar a tiempo a comprar sus alimentos, así como sus medicamentos”, sostuvo Barba.

El regidor Erick Zapata también agregó que se debe pedir al Ejecutivo que las entidades financieras amplíen su horario de atención y reabran todas sus agencias en la ciudad de Sullana.

“El acuerdo también debe hacerse extensivo a la Presidencia del Consejo de Ministros, al Presidente de la República, a las municipalidades distritales, al Gobierno Regional y municipalidades provinciales de la Región Piura”, sostuvo el concejal.

Solicitar al Gobierno Central la apertura de las agencias del Banco de la Nación a nivel de la provincia, también será incluido en el pronunciamiento.

