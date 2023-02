En los exteriores del hospital algunos familiares denunciaron que el establecimiento ya ha colapsado. | Fuente: Cortesía

Janeth Jimenez Yepes trasladó a su familiar, infectado con el nuevo coronavirus, a tres centros de salud diferentes, pero en ninguno recibió atención. El último al que llegó fue el hospital Santa Rosa de Piura, donde no le permitieron ingresar y el paciente falleció.

"No lo quisieron atender porque no venía en ambulancia. Lo he traído en auto particular, pero falleció después de un rato; luego de haberme puesto a gritar en la puerta para que lo atiendan, porque se lo merece como cualquier persona", indicó Jiménez Yepes.

La denunciante señaló que primero lo llevaron al centro de Salud Cesamica, pero estaba cerrado; luego lo trasladó al hospital José Cayetano Heredia de Piura, pero no lo recibieron porque les dijeron que estaba colapsado.

El mismo día, otro paciente grave permaneció por horas en el interior de una mototaxi, cerca de la puerta de emergencia del hospital, sin ser atendido.

Para los parientes de los enfermos, que esperan información en los exteriores, el nosocomio ha colapsado. Ellos señalaron que son testigos del arribo de personas enfermas que son atendidas en la cochera del establecimiento. Los pacientes esperan su turno conectados a un balón de oxígeno.

Los afectados piden a las autoridades mejorar la atención a los enfermos por la COVID-19 | Fuente: Cortesía

Pedro Guardia Valladares, quien permanece en los exteriores del hospital Santa Rosa, señala que los domingos padecen porque las farmacias no atienden. “Nos piden medicina a partir de las 5 p.m. Uno se desespera y es ahí donde van empeorando los enfermos y mueren”, contó a RPP Noticias.

Los familiares de los pacientes internados aseguran que ya no hay camas, ni oxígeno, ni personal médico, por eso los enfermos no son atendidos.

Te sugerimos leer