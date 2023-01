En Piura reiniciarán obras de reconstrucción tras Fenómeno Niño Costero. | Fuente: RPP Noticias/ Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía: ARCC.

Gran expectativa ha generado la selección del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte como el gobierno que participará en la ejecución de las obras de reconstrucción en las zonas que fueron afectadas por el Fenómeno de El Niño Costero en el Perú.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios proyecta que el avance de obras en la región Piura será de manera progresiva entre el 2021 y 2022.

En marzo del 2021 deberán culminarse 29 colegios y la solución integral de rio Piura debe tener un avance del 30% en cuanto a defensas ribereñas. En junio de ese mismo año deben concluirse 4 establecimientos de salud: el Hospital de apoyo I de Chulucanas; los centros de salud de Castilla, el Faique y Limón de Porcuya.

En tanto, en marzo del 2022, con respecto a la Solución integral del río Piura, deberá tener un avance del 66% en los trabajos que comprenden el represamiento y la reforestación en la parte alta de las cuencas. Para junio de ese año deberá estar construido el hospital de Apoyo de Sullana.

Los proyectos más esperados son la Solución Integral del Río Piura y el Plan Maestro de drenaje pluvial para los distritos de Piura, Castilla y Veintiséis de Octubre, para prevenir inundaciones. El decano del Colegio de Ingenieros de Piura, Manuel Asmat Córdova, indicó que debido a la experiencia de Reino Unido, es oportuna la ejecución de obras mediante la modalidad de gobierno a gobierno.

Sin embargo, detalló que la principal dificultad a la que se enfrentaría el país seleccionado es la desorganización de las ejecutoras de los proyectos. Aseguró que los estudios del Plan Integral del río Piura no tendrían relación técnica con los del manejo del sistema pluvial de Piura, Castilla y Veintiséis de octubre.

En ese sentido, recomendó al Reino Unido mantener una apertura total con las instituciones técnicas de la región Piura como son los colegios profesionales y las organizaciones de la Sociedad civil.

Otras de las obras que espera Piura son la construcción de hospitales de Sullana y el hospital de Alta Complejidad, este último no ha sido mencionado por las autoridades.

Al respecto, la Federación Médica de Piura toma este anuncio con cautela. El presidente de esta institución, Arnaldo Vite, se mantiene incrédulo y aseguró que aún no se conoce más detalles sobre los expedientes, qué tipo de establecimientos se construirán, cuáles son las unidades ejecutoras, cuál será su equipamiento, servicios, el monto de inversión, el tiempo de construcción, entre otros detalles.

"No se nos quita el entusiasmo con la noticia que nos dan, pero no debemos ser confiados porque hay que recordar que son muchas veces en las que se nos ha dado el mismo mensaje y al final no se llegó a nada", aseguró.

La Autoridad para la Reconstrucción con Cambios informó que el próximo lunes se firmará el convenio de gobierno a gobierno con Reino Unido y las obras podrían iniciar en tres meses.

Los hospitales de Sullana y Piura son los más esperados. | Fuente: RPP Noticias /Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía: ARCC.

Se espera la construcción de 29 colegios. | Fuente: RPP Noticias/ Vanesa Jiménez. | Fotógrafo: Cortesía: ARCC.

Te sugerimos leer